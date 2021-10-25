Повторяйте за Ким Кардашьян: найден самый актуальный (и необычный) оттенок года

Теперь в гардеробе Ким еще больше дерзких кэтсьютов и легендарных ботильонов Knife, а в Instagram — новые образы чуть ли не каждый день. Звезда обзавелась монохромным аутфитом ультрафиолетового цвета — одного из самых модных в этом году — и не побоялась нарядиться в него с головы до ног. Сверху накинула дутое кожаное пальто цвета марсала, который претендует на статус нового черного. В завершение — капор и очки в оправе затейливой формы.