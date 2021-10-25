Повторяйте за Ким Кардашьян: найден самый актуальный (и необычный) оттенок года
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Теперь в гардеробе Ким еще больше дерзких кэтсьютов и легендарных ботильонов Knife, а в Instagram — новые образы чуть ли не каждый день. Звезда обзавелась монохромным аутфитом ультрафиолетового цвета — одного из самых модных в этом году — и не побоялась нарядиться в него с головы до ног. Сверху накинула дутое кожаное пальто цвета марсала, который претендует на статус нового черного. В завершение — капор и очки в оправе затейливой формы.
Не отстает от старшей сестры и Кайли Дженнер. Несмотря на приличный срок беременности, юная миллиардерша не изменяет ультраоблегающим комбезам и обуви на экстремально высоких шпильках. Что носит звезда реалити в ожидании второго ребенка — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @kimkardashian