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Повторяйте за Ким Кардашьян: найден самый актуальный (и необычный) оттенок года

Все уже успели заметить, что Ким Кардашьян подружилась с Демной Гвасалией — креативным директором Balenciaga. Вместе творческая парочка выходила на Met Gala в черных масках (заинтриговать получилось: все думали, что рядом с Ким был Канье), теперь же звезда реалити неразлучна с одеждой из коллекций модного Дома. Под прицелом на этот раз оказался самый актуальный (и необычный) оттенок сезона — смотрим и учимся, как его носить!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ким Кардашьян

Фото: Globallook

Теперь в гардеробе Ким еще больше дерзких кэтсьютов и легендарных ботильонов Knife, а в Instagram — новые образы чуть ли не каждый день. Звезда обзавелась монохромным аутфитом ультрафиолетового цвета — одного из самых модных в этом году — и не побоялась нарядиться в него с головы до ног. Сверху накинула дутое кожаное пальто цвета марсала, который претендует на статус нового черного. В завершение — капор и очки в оправе затейливой формы.

Ким Кардашьян / Instagram @kimkardashian

Не отстает от старшей сестры и Кайли Дженнер. Несмотря на приличный срок беременности, юная миллиардерша не изменяет ультраоблегающим комбезам и обуви на экстремально высоких шпильках. Что носит звезда реалити в ожидании второго ребенка — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @kimkardashian