Худеть не нужно: как дать вторую жизнь джинсам, которые стали малы

Пользователь Сети купила джинсы в секонд-хенде. Девушка призналась, что обычно носит 12-й размер, но из-за отсутствия альтернативы купила 10-й, который едва на ней сошелся. И провела эксперимент: надела джинсы и пошла в них в душ. Затем дала им высохнуть на воздухе и примерила — пара сидела идеально.

Лайфхак явно пригодится: в этом сезоне скинни-джинсы ультранизкой посадки отпраздновали свое триумфальное возвращение из 2000-х.

Впрочем, гиперобъемные бойфренды, нарочито небрежно спущенные на бедра, тоже в числе фаворитов. Их носят самые модные девушки во главе с Ириной Шейк, Хейли Бибер, Беллой Хадид. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.