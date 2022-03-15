Базарный баул, папин бомбер из 90-х и другие трофеи из сундука, ставшие остромодными
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @blancamiro
Базарные сумки и авоськи
Как только ни фантазировали дизайнеры на тему авосек несколькими годами ранее. Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Gucci активно выводили клетчатые баулы с рынков на мировые подиумы. В прошлом году к ним вернулся Демна Гвасалия, который добавил их в коллекцию Balcenciaga. Бренд запрашивал за них нескромную сумму, которая превышала 2000 долларов.
Фото: Instagram @blancamiro
К слову, если шопперы в клетку и авоськи остались в домашних запасах — смело давайте им второй шанс. Модный инфлюенсер Бланка Миро, например, обожает свою гигантскую сумку Balenciaga и носит в ней все что угодно: от необходимых мелочей до трофеев из цветочной лавки.
Платок на все случаи жизни
Фото: Instagram @sofiamcoelho
Прошлым летом мы убедились, что без пестрого шелкового платка за тенденциями не поспеть. К тому же с помощью одного классного аксессуара можно создать массу стильных образов. Носить его можно вместо топа: сложив два угла вместе по принципу банданы, как это сделала София Коэльо, или затейливым халтером, повторив за Анной-Лорой Мэ. Кроме того, отлично дополнит прическу и разбавит даже самую минималистичную сумку, если повязать его на ручку.
Instagram @annelauremais
Instagram @sofiamcoelho
Бра-«шторки» вместо топа
Инвестировать стоит в многофункциональные вещи, и их ряды пополняют бикини. Легендарные бра-«шторки» выходят за пределы белоснежных мальдивских пляжей и завоевывают города. Носите их по примеру Ирины Шейк — вместо топа, с рубашкой или объемными жакетом нараспашку.
Фото: Instagram @irinashayk
Джинсы в духе DIY
Стремительно растущий курс валюты — повод вспомнить уроки рукоделия. К тому же деним в духе Do It Yourself («сделай сам» — прим. ред.) — самый модный. Толк в джинсах-франкенштейнах знает Белла Хадид: в ее коллекции есть и ультранизкая посадка из 2000-х, и модели, будто сшитые из двух разных пар.
Аксиома сезона: чем больше, тем лучше (и это касается всего). Разорвите любимые джинсы так, чтобы они смотрелись нарочито небрежно. А в идеале — позаимствуйте пару у бойфренда и носите, соблазнительно спустив их на бедра.
Instagram @bellahadid
Instagram @bellahadid
В преддверии жаркого сезона помните о шортах кат-офф — тех самых, что напоминают обрезанные вручную джинсы. Как носить их элегантно, подскажет фэшиониста Анна-Лора Мэ, которая сочетает их с топом-бюстье, лаконичными мюли и сумкой-седлом.
Фото: Instagram @annelauremais
«Папин» бомбер из 90-х
Один из главных трендов — гиперобъемные кожаные бомберы вроде тех, что были в моде в девяностых. Некоторые из них выглядят так, будто их уже носили 30 лет назад, — с заметными потертостями и брутальной фурнитурой.
Фото: Instagram @annabelrosendahl
Многие зарубежные бренды покинули рынок, но это не повод расстраиваться. Стоит присмотреться к ассортименту российских марок, которые отшивают и базу, и трендовые новинки премиального качества по сравнительно невысоким ценами. Гид по отечественным брендам — на Passion.ru.
Фото: Instagram