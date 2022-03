Базарный баул, папин бомбер из 90-х и другие трофеи из сундука, ставшие остромодными

Джинсы в духе DIY

Стремительно растущий курс валюты — повод вспомнить уроки рукоделия. К тому же деним в духе Do It Yourself («сделай сам» — прим. ред.) — самый модный. Толк в джинсах-франкенштейнах знает Белла Хадид: в ее коллекции есть и ультранизкая посадка из 2000-х, и модели, будто сшитые из двух разных пар.

Аксиома сезона: чем больше, тем лучше (и это касается всего). Разорвите любимые джинсы так, чтобы они смотрелись нарочито небрежно. А в идеале — позаимствуйте пару у бойфренда и носите, соблазнительно спустив их на бедра.