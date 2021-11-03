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Холли Берри показала сразу два антитренда — запомните и не повторяйте

Папарацци поймали Холли Берри по пути в один из бизнес-центров Нью-Йорка — туда актриса отправилась вместе с бойфрендом Ван Хантом. На тему тенденций и уличного стиля звезда решила не думать и вышла в чем комфортно. Хоть выбор аутфита весьма странный — термометры в мегаполисе днем доходят до 25 градусов, но Берри сочла нужным выгулять меха.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Холли Берри

Фото: Eastnews

Холли выстроила повседневный образ вокруг биколорного мехового пальто с крупными карманами и низом, который так и хочется причесать. К нему — пару джинсов-бойфрендов, расшитых кристаллами всевозможных цветов и форм и подвернутых в несколько раз. Дополнили образ громоздкие ботильоны с широкими шнурками — враги, которых следует знать в лицо и не сталкиваться с ними в модной практике. А для закрепления — ознакомьтесь с гидом по актуальной обуви сезона осень-зима 2021/22.

Холли Берри

Холли Берри

Фото: Eastnews

Ранее мы разбирали, какие модели джинсов заслужили статус антитрендов. Среди них — рваные скинни, которые носят Дженнифер Лопес и Аврил Лавин, капри, вышедшие из моды, но все еще любимые Шэрон Стоун. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook