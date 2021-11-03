Холли Берри показала сразу два антитренда — запомните и не повторяйте

Холли выстроила повседневный образ вокруг биколорного мехового пальто с крупными карманами и низом, который так и хочется причесать. К нему — пару джинсов-бойфрендов, расшитых кристаллами всевозможных цветов и форм и подвернутых в несколько раз. Дополнили образ громоздкие ботильоны с широкими шнурками — враги, которых следует знать в лицо и не сталкиваться с ними в модной практике. А для закрепления — ознакомьтесь с гидом по актуальной обуви сезона осень-зима 2021/22.