Холли Берри показала сразу два антитренда — запомните и не повторяйте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Холли выстроила повседневный образ вокруг биколорного мехового пальто с крупными карманами и низом, который так и хочется причесать. К нему — пару джинсов-бойфрендов, расшитых кристаллами всевозможных цветов и форм и подвернутых в несколько раз. Дополнили образ громоздкие ботильоны с широкими шнурками — враги, которых следует знать в лицо и не сталкиваться с ними в модной практике. А для закрепления — ознакомьтесь с гидом по актуальной обуви сезона осень-зима 2021/22.
Фото: Eastnews
Ранее мы разбирали, какие модели джинсов заслужили статус антитрендов. Среди них — рваные скинни, которые носят Дженнифер Лопес и Аврил Лавин, капри, вышедшие из моды, но все еще любимые Шэрон Стоун. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook