Анну Хилькевич подняли на смех за копию дизайнерской сумки, купленной в переходе
Фото: Instagram @annakhilkevich
В свежем фото в профиле Хилькевич позирует в монохромном бежевом образе. На ней — велосипедки теплого песочного оттенка, зарифмованные с удлиненным жакетом по мотивам сафари-стиля. Скрепили союз в нейтральных цветах базовая белая футболка и массивные кроссовки ugly, которые буквально взрывали подиумы в прошлом году. Дополнили образ сразу две узнаваемые сумки от Louis Vuitton — небольшая на длинном плечевом ремне и вместительная дорожная.
Фото: Instagram @annakhilkevich
Актриса рассказала, что относится к брендам без фанатизма и часто миксует дизайнерские вещи и масс-маркет. «Когда я была совсем еще юная и денег на люкс-вещички на хватало, так хотелось быть обладательницей заветной сумочки в клетку (в то время Burberry был в топчике). И вот я купила эту тканевую сумочку в переходе. Счастливая была, пришла с ней в институт, и моя подружка воскликнула: "Ах! Это же Burberry!", подбежала к нам и… спалила меня сразу! Сумка, оказывается, должна была быть кожаной, а я и не знала. Это была самая плохая подделка», — поделилась Анна.
Мнения фолловеров разделились. Одни критиковали Хилькевич за пренебрежительную формулировку в адрес всеми любимого масс-маркета, другие подчеркнули, что важно жить по средствам. Не забыли и о комплиментах в адрес звезды: «Красивая невероятно!», «Вы лучшая!», «Аня, ты красотка!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @annakhilkevich
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