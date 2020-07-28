Анну Хилькевич подняли на смех за копию дизайнерской сумки, купленной в переходе

Мнения фолловеров разделились. Одни критиковали Хилькевич за пренебрежительную формулировку в адрес всеми любимого масс-маркета, другие подчеркнули, что важно жить по средствам. Не забыли и о комплиментах в адрес звезды: «Красивая невероятно!», «Вы лучшая!», «Аня, ты красотка!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @annakhilkevich

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