Ханна, Дуа Липа и другие звезды, которые носят чулки напоказ

Не стесняется никого и ничего и Дуа Липа. Певица выходила в микроплатье со шлейфом и будуарных чулках на церемонию вручения The Brit Awards в мае, а затем щеголяла в шелковом мини зефирного цвета, дополненного по тому же принципу. Среди любительниц выставлять все самое сокровенное на всеобщее обозрение Мадонна, которая не изменяет чулкам и колготкам в сетку, Леди Гага, Мэрайя Кэри и другие звезды. Больше фото — в нашей галерее!

Отмечая тренды сезона, дизайнеры в один голос заявили, что носить бюстгальтер напоказ — остромодно. Поэтому в ход пошли бра-«шторки», которые отлично смотрятся и за пределами пляжей, и экстремальные декольте. Не так давно Ирина Шейк вышла на улицы Манхэттена с «открытой душой» — подробности ищите на Passion.ru.