Ирина Шейк взволновала улицы Нью-Йорка дефиле в комбезе нараспашку

Интриговать Ирина умеет на все сто! Модель вышла на прогулку в монохромном синем образе на базе брутального комбинезона от Burberry. В ультрадерзком наряде Рикардо Тиши постарался на славу: дизайнер предусмотрел пуговицы, однако, Шейк решила ими не пользоваться. Звезда подиума надела миниатюрное шелковое бра Intimissimi — так, чтобы все видели. Завершили образ грубые ботинки по мотивам вестерна и сумка Olympia на массивной цепи — все от Burberry.

Не так давно Брэдли Купер и Ирина Шейк демонстрировали идиллию во время прогулки с дочкой. Как прошла теплая (и даже жаркая) встреча бывших возлюбленных — читайте на Passion.ru.