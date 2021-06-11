Ирина Шейк взволновала улицы Нью-Йорка дефиле в комбезе нараспашку
На фоне слухов о романе с экс-супругом Ким Кардашьян Канье Уэстом Ирина Шейк стала одеваться еще соблазнительнее, чем раньше. Сначала ее ловят в расстегнутом мини-платье в компании Брэдли Купера, а теперь — во время очередного променада по Нью-Йорку с Леей, но уже в комбезе нараспашку. Долой сомнения: бра напоказ — громкий микротренд, который стоит попробовать на практике!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Eastnews
Интриговать Ирина умеет на все сто! Модель вышла на прогулку в монохромном синем образе на базе брутального комбинезона от Burberry. В ультрадерзком наряде Рикардо Тиши постарался на славу: дизайнер предусмотрел пуговицы, однако, Шейк решила ими не пользоваться. Звезда подиума надела миниатюрное шелковое бра Intimissimi — так, чтобы все видели. Завершили образ грубые ботинки по мотивам вестерна и сумка Olympia на массивной цепи — все от Burberry.
Не так давно Брэдли Купер и Ирина Шейк демонстрировали идиллию во время прогулки с дочкой. Как прошла теплая (и даже жаркая) встреча бывших возлюбленных — читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews
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