Кети Топурия спустила более 100 000 рублей на мини-платье для отдыха

Новый образ певицы выстроен вокруг актуального цвета сезона — акцентного и самодостаточного синего «электрика». Платье-майка А-силуэта ультракороткой длины показало загар и фигуру с лучших ракурсов (напомним, что в январе 2021 года Кети Топурия стала мамой во второй раз). Такой модный трофей от Prada обойдется в среднем 1 400 долларов (около 103 000 рублей). Дополняют образ стильные очки в оправе прямоугольной формы и броские украшения — сет из браслетов Cartier и массивные часы Rolex, усыпанные бриллиантами.

Август наполнен красочными снимками звезд с роскошных яхт и частных джетов. Вот здесь-то и начинается настоящее модное шоу! В чем проводит свой отпуск Дженнифер Лопес, Кейт Мосс, Хайди Клум и другие звезды читайте на Passion.ru.