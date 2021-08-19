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Кети Топурия спустила более 100 000 рублей на мини-платье для отдыха

Кети Топурия отдыхает с семьей в Портофино и дразнит поклонников (и хейтеров) не только итальянскими пейзажами, но и яркими аутфитами. С собой солистка «А’Студио» взяла все лучшее сразу и не прогадала: если и мимикрировать под окружающие красоты, то эффектно и в больших брендах.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кети Топурия

Фото: Instagram @keti_one_official

Новый образ певицы выстроен вокруг актуального цвета сезона — акцентного и самодостаточного синего «электрика». Платье-майка А-силуэта ультракороткой длины показало загар и фигуру с лучших ракурсов (напомним, что в январе 2021 года Кети Топурия стала мамой во второй раз). Такой модный трофей от Prada обойдется в среднем 1 400 долларов (около 103 000 рублей). Дополняют образ стильные очки в оправе прямоугольной формы и броские украшения — сет из браслетов Cartier и массивные часы Rolex, усыпанные бриллиантами.

Август наполнен красочными снимками звезд с роскошных яхт и частных джетов. Вот здесь-то и начинается настоящее модное шоу! В чем проводит свой отпуск Дженнифер Лопес, Кейт Мосс, Хайди Клум и другие звезды читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @keti_one_official

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