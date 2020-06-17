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Кейт Миддлтон вышла в эфир в «цветочном» платье за 3450 рублей

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Кейт Миддлтон

Фото: Dpa

Кейт Миддлтон продолжает исполнять королевские обязанности в онлайн-режиме, находясь в самоизоляции. 38-летняя герцогиня вышла в эфир рассказать о важности обеспечения благополучия детей, а заодно — похвасталась очередным модным уловом из масс-маркета.

Для онлайн-мероприятия Миддлтон выбрала нежное платье в пасторальном стиле, совместившее глубокий синий цвет и контрастный белый принт с растительными мотивами. Дополнили элегантный наряд романтичные рукава-фонарики и длина миди. Стильная деталь от доступного масс-маркет-бренда отличилась ценой — шопинг прошел явно не с королевским размахом. Наряд обошелся герцогине Кембриджской всего £39.50 (около 3450 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), как сообщает Daily Mail. Внимательные поклонники Кейт видят в аутфитах монаршей особы тайный смысл. Считается, что именно принты и цвета помогают ей расположить к себе аудиторию.

Кейт Миддлтон вышла в эфир в платье за 3450 рублей

Фото: Globallook

Затянувшийся режим самоизоляции дал возможность представительницам королевских семей наконец-таки отдохнуть от обуви на запредельно высоких шпильках, которая, как оказалось, уже успела навредить их здоровью. Как ношение туфель на каблуках деформировало стопы — врач-ортопед рассказал на примере Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Фото: Globallook, Dpa, Eastnews

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