Кейт Миддлтон вышла в эфир в «цветочном» платье за 3450 рублей

Для онлайн-мероприятия Миддлтон выбрала нежное платье в пасторальном стиле, совместившее глубокий синий цвет и контрастный белый принт с растительными мотивами. Дополнили элегантный наряд романтичные рукава-фонарики и длина миди. Стильная деталь от доступного масс-маркет-бренда отличилась ценой — шопинг прошел явно не с королевским размахом. Наряд обошелся герцогине Кембриджской всего £39.50 (около 3450 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), как сообщает Daily Mail. Внимательные поклонники Кейт видят в аутфитах монаршей особы тайный смысл. Считается, что именно принты и цвета помогают ей расположить к себе аудиторию.