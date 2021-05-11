Ким Кардашьян показала, как выглядеть ярко без макияжа и в старой юбке

Стало ли тотальное раскрепощение результатом недавнего развода с Канье Уэстом — остается только гадать. Зато Ким показала, как выглядеть ярко без макияжа и в одежде из прошлогодних коллекций. Звезда нарядилась в Prada с головы до ног, решив пустить в ход то, что уже было в ее гардеробе. Идеальную пару составили прозрачный топ в крупную сетку и нейлоновую мини-юбку с камуфляжным принтом и крупными накладными карманами. Последнюю Миучча Прада выпускала на подиум еще осенью 2019 года — тогда купить ее можно было примерно за 870 долларов (около 64 500 рублей по нынешнему курсу). В остальном — естественный образ и укладка в духе подружки серфера, профессионально сделанная ветром и солнцем.

Собирая багаж к отпуску, Ким Кардашьян похвасталась платьем затейливого кроя, от которого она без ума. Правда, далеко не всем оно пришлось по вкусу. В Сети модный наряд звезды реалити сравнили с испорченным собакой ковриком для ванной и занавесками. Подробности с фото — на Passion.ru.