Кейт Миддлтон наряжается в цвет страсти с головы до ног — и вам советует

Считается, что энергичный алый в образах Кейт Миддлтон — символ силы и твердости характера. Он говорит о том, какая ответственность возложена на монаршую особу. Даже в промозглую осеннюю погоду Кэтрин не спешит грустить и компенсировать серость будней берется с помощью яркости.

Для важного визита монаршая особа составила монохромный образ с базовой водолазкой Ralph Lauren, стоимость которой — 225 фунтов (около 22 000 рублей). К ней — эффектную плиссированную юбку макси от Christopher Kane за 845 фунтов (около 82 550 рублей). В паре детали образовали безукоризненный ансамбль, который дополнили классические лодочки цвета кофе и мини-сумка в тон.