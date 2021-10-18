Кейт Миддлтон примерила образ греческой богини с платьем 10-летней давности

Свой выход Кейт посвятила любимому дизайнеру — Александру Маккуину. Роскошное струящееся платье в духе античных богинь герцогиня впервые надела в 2011 году на церемонию BAFTA — с тех пор наряд не потерял свою актуальность. Миддлтон на своем примере показала, что новое — хорошо забытое старое, а инвестиции в долгоиграющие вещи всегда беспроигрышны. Дополнили образ королевской особы акцентные серьги из морганитов и бриллиантов, которые заслужили статус любимой пары в шкатулке. В 2017 году Кэтрин надевала их на свадьбу сестры Пиппы.

Принарядился и принц Уильям — велюровый пиджак цвета мха в паре с базовой водолазкой наследнику к лицу.