Кейт Миддлтон примерила образ греческой богини с платьем 10-летней давности
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Фото: Globallook
Свой выход Кейт посвятила любимому дизайнеру — Александру Маккуину. Роскошное струящееся платье в духе античных богинь герцогиня впервые надела в 2011 году на церемонию BAFTA — с тех пор наряд не потерял свою актуальность. Миддлтон на своем примере показала, что новое — хорошо забытое старое, а инвестиции в долгоиграющие вещи всегда беспроигрышны. Дополнили образ королевской особы акцентные серьги из морганитов и бриллиантов, которые заслужили статус любимой пары в шкатулке. В 2017 году Кэтрин надевала их на свадьбу сестры Пиппы.
Принарядился и принц Уильям — велюровый пиджак цвета мха в паре с базовой водолазкой наследнику к лицу.
Фото: Globallook
Недавно герцогиня Кембриджская обсудила экологические проблемы и пути их решения со студентами. А для встречи подобрала ультраяркий образ, который стоит взять на вооружение. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.