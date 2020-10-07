Кейт Миддлтон нарушила королевский дресс-код и пришла на встречу в брюках

Ранее мы рассказывали, как годы ношения обуви на каблуке повлияли на здоровье Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Экс-герцогиня Сассекская, по мнению эксперта, даже тайно перенесла операцию. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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