Кейт Миддлтон нарушила королевский дресс-код и пришла на встречу в брюках
Фото: Globallook
Миддлтон посетила Университет Дерби и расспросила студентов о том, как пандемия коронавируса отразилась на них. Для визита монаршая особа выбрала классические брюки с укороченными низами и высокой линией талии. В пару к ним герцогиня добавила лаконичный джемпер цвета серой дымки, поверх которого накинула свободное пальто в клетку — все от испанского масс-маркет-бренда Massimo Dutti, как сообщает Harper’s Bazaar. Завершили аутфит элегантные замшевые туфли на устойчивых каблуках и пара ювелирных акцентов во главе с любимыми подвесками Кейт с первыми буквами имен ее детей. Позаботилась герцогиня и о безопасности, надев защитную маску с цветочным принтом.
Ранее мы рассказывали, как годы ношения обуви на каблуке повлияли на здоровье Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Экс-герцогиня Сассекская, по мнению эксперта, даже тайно перенесла операцию. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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