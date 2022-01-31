Кейт Миддлтон и королева Летиция в пламенных платьях: голосуйте, кто ярче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Для официального визита испанская королева выбрала силуэтное платье-карандаш от любимого бренда Carolina Herrera. Выглядит на миллион, хотя куплено было несколько лет назад (впервые наряд увидел свет в 2018 году). Дополняют образ классические лодочки в оттенке бордо и элегантный клатч с тиснением под кожу рептилии.
Стоит отметить, что фигура 49-летней монаршей особы мотивирует отказаться от бургера в пользу салата (и мы уже интересовались у врача-диетолога, как ей это удается).
Конкуренцию за лучший монохромный образ королеве Летиции составит Кейт Миддлтон. Вспомним ее look на рождественском вечере в Вестминстерском аббатстве: платье-пальто Catherine Walker в паре с лаконичными лодочками и акцентными серьгами.
Голосуйте, кто ярче!
Globallook
Globallook
Ранее мы рассказывали, где купить бюджетные аналоги украшений Кейт Миддлтон, принцессы Беатрис и других монарших особ. Подробности (а также явки и пароли) ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook