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Кейт Миддлтон и королева Летиция в пламенных платьях: голосуйте, кто ярче

За прошлую неделю королева Летиция поставила много «галочек» в своем to-do-списке: от посещения Музея изобразительных искусств до встречи в Сенате. Для последней образ был подобран обворожительный — уверены, политикам было трудно сосредоточиться на делах, когда рядом ее величество в облегающем платье цвета плаща тореадора. К слову, насыщенный жгуче-алый оттенок обожает и Кейт Миддлтон. Самое время определить, кому он больше к лицу!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фото: Globallook

Для официального визита испанская королева выбрала силуэтное платье-карандаш от любимого бренда Carolina Herrera. Выглядит на миллион, хотя куплено было несколько лет назад (впервые наряд увидел свет в 2018 году). Дополняют образ классические лодочки в оттенке бордо и элегантный клатч с тиснением под кожу рептилии.

Стоит отметить, что фигура 49-летней монаршей особы мотивирует отказаться от бургера в пользу салата (и мы уже интересовались у врача-диетолога, как ей это удается).

Конкуренцию за лучший монохромный образ королеве Летиции составит Кейт Миддлтон. Вспомним ее look на рождественском вечере в Вестминстерском аббатстве: платье-пальто Catherine Walker в паре с лаконичными лодочками и акцентными серьгами.

 Голосуйте, кто ярче!

Королева Летиция

Globallook

Королева Летиция

Globallook

Ранее мы рассказывали, где купить бюджетные аналоги украшений Кейт Миддлтон, принцессы Беатрис и других монарших особ. Подробности (а также явки и пароли) ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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