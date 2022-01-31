Кейт Миддлтон и королева Летиция в пламенных платьях: голосуйте, кто ярче

Для официального визита испанская королева выбрала силуэтное платье-карандаш от любимого бренда Carolina Herrera. Выглядит на миллион, хотя куплено было несколько лет назад (впервые наряд увидел свет в 2018 году). Дополняют образ классические лодочки в оттенке бордо и элегантный клатч с тиснением под кожу рептилии.

Стоит отметить, что фигура 49-летней монаршей особы мотивирует отказаться от бургера в пользу салата (и мы уже интересовались у врача-диетолога, как ей это удается).