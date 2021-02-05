Кейт Миддлтон дала вторую жизнь жакету 4-летней давности

Для конференции в Zoom Кэтрин выбрала эффектный твидовый жакет цвета вечернего неба от новозеландского бренда Rebecca Taylor. Вещицу герцогиня прикупила четыре года назад, и тогда она обошлась ей в £398 (около 41 000 рублей, — прим. ред.). Daily Mail подмечает, что в этом жакете свет уже видел Миддлтон в феврале 2017-го, когда та посетила одну из детских больниц Лондона.