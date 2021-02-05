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Кейт Миддлтон дала вторую жизнь жакету 4-летней давности

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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Кейт Миддлтон предпочитает не тратиться на трендовые новинки и все чаще делает ставку на классику, как и подобает монаршей особе. Одежду и аксессуары из своего гардероба герцогиня Кембриджская носит годами. Не так давно 39-летняя герцогиня снова показала полюбившийся ей модный артефакт, которому с радостью дала вторую жизнь.

Для конференции в Zoom Кэтрин выбрала эффектный твидовый жакет цвета вечернего неба от новозеландского бренда Rebecca Taylor. Вещицу герцогиня прикупила четыре года назад, и тогда она обошлась ей в £398 (около 41 000 рублей, — прим. ред.). Daily Mail подмечает, что в этом жакете свет уже видел Миддлтон в феврале 2017-го, когда та посетила одну из детских больниц Лондона.

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Поклонники считают, что наряды ярких цветов Кейт Миддлтон надевает неспроста: еще в период самоизоляции в них разглядели тайный смысл. Герцогиня наряжалась во все цвета радуги: от красного до фиолетового. А радуга — символ Национальной службы здравоохранения. Иногда монаршая особа подбирает образы под настроение. И голубой, по словам эксперта, означает спокойствие и стабильность.

Фото: Globallook

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