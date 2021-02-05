Кейт Миддлтон дала вторую жизнь жакету 4-летней давности
Фото: Globallook
Для конференции в Zoom Кэтрин выбрала эффектный твидовый жакет цвета вечернего неба от новозеландского бренда Rebecca Taylor. Вещицу герцогиня прикупила четыре года назад, и тогда она обошлась ей в £398 (около 41 000 рублей, — прим. ред.). Daily Mail подмечает, что в этом жакете свет уже видел Миддлтон в феврале 2017-го, когда та посетила одну из детских больниц Лондона.
Фото: Globallook
Поклонники считают, что наряды ярких цветов Кейт Миддлтон надевает неспроста: еще в период самоизоляции в них разглядели тайный смысл. Герцогиня наряжалась во все цвета радуги: от красного до фиолетового. А радуга — символ Национальной службы здравоохранения. Иногда монаршая особа подбирает образы под настроение. И голубой, по словам эксперта, означает спокойствие и стабильность.
Фото: Globallook
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