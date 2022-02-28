Карла Бруни-Саркози с пикантным декольте и в трениках появилась на обложке глянца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Издание посвятило колонку вопросу, почему Карла Бруни по сей день остается первой леди в индустрии моды. Ответ на поверхности: безупречная форма, стиль и энергия, которой хоть отбавляй. В съемке супермодель позировала в топе с интригующим декольте и трениках, примеряла фактурный трикотаж цвета острого перца, смокинг с экстремальным разрезом и даже мини-платье, в котором некогда сияла на показе Balmain.
Напомним, что муж Карлы Бруни Николя Саркози, экс-президент Франции, находится под домашним арестом по делам о коррупции. Супруга не унывает, активно участвует в светской жизни Парижа, посещает топовые показы Недели моды и выступает на сцене.
Тем временем в Санта-Монике прошла церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. В числе гостей сияли Леди Гага, Джаред Лето, Селена Гомес, Николь Кидман, Пенелопа Крус, Уилл Смит и другие знаменитости. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Dpa / GettyImages / Instagram @carlabruniofficial