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Леди Гага пришла на SAG Awards с опасным декольте, а Селена Гомес — со «змеей» вокруг шеи

В Санта-Монике состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров США SAG Awards 2022. Среди гостей — весь звездный олимп: от Леди Гаги и Джареда Лето, представлявших легендарный «Дом Gucci» до Уилла Смитта с супругой Джаддой Пинкетт, которая поддерживала мужа в получении «Лучшей мужской роли» за «Короля Ричарда». Мы следили не только за достижениями знаменитостей в кино, но и за нарядами. Спойлер: было ярко!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леди Гага

Фото: GettyImages

Леди Гага повторила успех минувших церемоний и вышла в свет в роскошном силуэтном платье Armani Privé. Увесистые бриллианты Tiffany & Co едва успевали перетягивать внимание с экстремального декольте. Коллега по съемочной площадке Джаред Лето выбрал небесно-голубую тройку — конечно же от Gucci.

Селена Гомес выбрала драматичное платье с рукавами-буфами от Oscar de la Renta, которое дополнила не менее драматичным колье Bvlgari Serpenti. Змея, обвивающая шею актрисы в несколько оборотов, отличается нескромной стоимостью в 330 000 евро (более 40 миллионов рублей по актуальному курсу — прим.ред.).

Селена Гомес

Eastnews

Николь Кидман и Кит Урбан

Eastnews

Ставку на total black сделала и Николь Кидман, которая выгуляла эффектное макси-платье Saint Laurent с белоснежным бантом. Образ актрисы дополнил сет украшений Harry Winston во главе с серьгами с общим весом бриллиантов в 21 карат.

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Фото: GettyImages / Eastnews / Globallook

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