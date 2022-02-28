Леди Гага пришла на SAG Awards с опасным декольте, а Селена Гомес — со «змеей» вокруг шеи
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Леди Гага повторила успех минувших церемоний и вышла в свет в роскошном силуэтном платье Armani Privé. Увесистые бриллианты Tiffany & Co едва успевали перетягивать внимание с экстремального декольте. Коллега по съемочной площадке Джаред Лето выбрал небесно-голубую тройку — конечно же от Gucci.
Селена Гомес выбрала драматичное платье с рукавами-буфами от Oscar de la Renta, которое дополнила не менее драматичным колье Bvlgari Serpenti. Змея, обвивающая шею актрисы в несколько оборотов, отличается нескромной стоимостью в 330 000 евро (более 40 миллионов рублей по актуальному курсу — прим.ред.).
Eastnews
Eastnews
Ставку на total black сделала и Николь Кидман, которая выгуляла эффектное макси-платье Saint Laurent с белоснежным бантом. Образ актрисы дополнил сет украшений Harry Winston во главе с серьгами с общим весом бриллиантов в 21 карат.
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Фото: GettyImages / Eastnews / Globallook