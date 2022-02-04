passion.ru
1 мин.

Карла Бруни и Хайди Клум померились стройностью ног в ультрамини: голосуйте, кто круче

Предупреждаем: эта модная битва будет сложной! На ринг вышли самые красивые (и длинные) ноги мира — 54-летняя Карла Бруни-Саркози и 48-летняя Хайди Клум. И обе заявляют, что носить свитер вместо платья — отличная идея. Самое время выбрать победительницу — голосуйте, кто круче!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Хайди Клум

Фото: Instagram @heidiklum

Не так давно Хайди Клум позировала в гиперобъемном перфорированном свитере Valentino, который замиксовала с бланковой сорочкой. Дополнили образ дерзкие колготки в сеточку и лодочки на шпильках самой рискованной высоты — и ничего больше. Никаких юбок и шорт!

Не ударила в грязь лицом и экс-первая леди Франции Карла Бруни-Саркози. Пока супруг отбывает заключение под домашним арестом по делу о коррупции, топ-модель ведет активную светскую жизнь.

Осенью Карла феерично продефилировала на показе Balmain в Париже, теперь же принимает участие в съемке для модного Дома. Бруни устроила зажигательно дефиле в свитере oversize в широкую полоску и лакированных ботильонах. Фигуре остается только позавидовать!

Карла Бруни-Саркози

Instagram @carlabruniofficial

Карла Бруни-Саркози

Instagram @carlabruniofficial

Карла Бруни сияла и на недавних шоу в рамках парижской Недели моды. На один из показ супермодель пришла изумрудной комбинации с экстремальным разрезом, и вам советует обзавестись такой же. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: GettyImages / Eastnews / Dpa / Instagram @heidiklum

Новости партнеров
О чем говорят