Карла Бруни и Хайди Клум померились стройностью ног в ультрамини: голосуйте, кто круче

Не так давно Хайди Клум позировала в гиперобъемном перфорированном свитере Valentino, который замиксовала с бланковой сорочкой. Дополнили образ дерзкие колготки в сеточку и лодочки на шпильках самой рискованной высоты — и ничего больше. Никаких юбок и шорт!

Не ударила в грязь лицом и экс-первая леди Франции Карла Бруни-Саркози. Пока супруг отбывает заключение под домашним арестом по делу о коррупции, топ-модель ведет активную светскую жизнь.