Карла Бруни и Хайди Клум померились стройностью ног в ультрамини: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @heidiklum
Не так давно Хайди Клум позировала в гиперобъемном перфорированном свитере Valentino, который замиксовала с бланковой сорочкой. Дополнили образ дерзкие колготки в сеточку и лодочки на шпильках самой рискованной высоты — и ничего больше. Никаких юбок и шорт!
Не ударила в грязь лицом и экс-первая леди Франции Карла Бруни-Саркози. Пока супруг отбывает заключение под домашним арестом по делу о коррупции, топ-модель ведет активную светскую жизнь.
Осенью Карла феерично продефилировала на показе Balmain в Париже, теперь же принимает участие в съемке для модного Дома. Бруни устроила зажигательно дефиле в свитере oversize в широкую полоску и лакированных ботильонах. Фигуре остается только позавидовать!
Instagram @carlabruniofficial
Instagram @carlabruniofficial
Карла Бруни сияла и на недавних шоу в рамках парижской Недели моды. На один из показ супермодель пришла изумрудной комбинации с экстремальным разрезом, и вам советует обзавестись такой же. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: GettyImages / Eastnews / Dpa / Instagram @heidiklum