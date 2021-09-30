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Йовович вышла на подиум Balmain в микротопе, а Водянова — в «кукольном» платье

Вечером 29 сентября состоялось грандиозное шоу Balmain в рамках Недели моды в Париже. Им модный Дом и звездные гости отметили не только полноценное возвращение к светской жизни в условиях затянувшейся пандемии, но и десятый юбилей Оливье Рустена на посту креативного директора бренда. Дизайнер собрал на подиуме целый модельный Олимп — смотрим, как это было!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Милла Йовович

Фото: Vogue.com

Шоу было разделено на две части. В первой Рустен поэкспериментировал на тему классических для бренда силуэтов и текстур, переработал коллекции прошлых лет. Лейтмотив — дерзкая сексуальность, насыщение женственности бунтарским флером. Во втором акте локация запестрила яркими красками и начался парад звезд и топ-моделей в вечерних нарядах. Первой вышла Наоми Кэмпбелл, которая в этом сезоне мастерски совмещает будни мамы, моделинг и общественную деятельность (и, по всей видимости, все успешно). Затем — Карла Бруни, Мариякарла Босконо, Лара Стоун, Наташа Поли, Карен Элсон и многие другие.

Блистала на подиуме и Милла Йовович, которая «зажгла» в мини-платье с экстремальным вырезом и миниатюрном топе-бандо. В конце вышла Наталья Водянова в «кукольном» наряде и на головокружительных шпильках.

Концентрация знаменитых красоток зашкаливала недавно и в Милане: Донателла Версаче объединилась с креативным директором Fendi Кимом Джонсом и вместе творческий союз создал фееричное шоу, посвященное легендарным модным Домам. На подиуме сияли Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Эмбер Валлетта, а вместе с ними и молодые супермодели. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Vogue.com