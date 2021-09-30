Йовович вышла на подиум Balmain в микротопе, а Водянова — в «кукольном» платье

Шоу было разделено на две части. В первой Рустен поэкспериментировал на тему классических для бренда силуэтов и текстур, переработал коллекции прошлых лет. Лейтмотив — дерзкая сексуальность, насыщение женственности бунтарским флером. Во втором акте локация запестрила яркими красками и начался парад звезд и топ-моделей в вечерних нарядах. Первой вышла Наоми Кэмпбелл, которая в этом сезоне мастерски совмещает будни мамы, моделинг и общественную деятельность (и, по всей видимости, все успешно). Затем — Карла Бруни, Мариякарла Босконо, Лара Стоун, Наташа Поли, Карен Элсон и многие другие.

Блистала на подиуме и Милла Йовович, которая «зажгла» в мини-платье с экстремальным вырезом и миниатюрном топе-бандо. В конце вышла Наталья Водянова в «кукольном» наряде и на головокружительных шпильках.