Какие ноги! Марго Робби выгуляла ультракороткое платье за 118 000 рублей

Платье из шелкового крепа выглядит как стопроцентный винтаж со всеми его характерными чертами — объемной линией плеч, оборками и драпировками, декором в виде розы, мелким горошком. А длина — экстремально короткая, подавшая стройные ноги Робби в самом выгодном свете. Наряд из новой коллекции Magda Butrym обошелся звезде 1 595 долларов (около 118 000 рублей). Компанию ему составили классические черные лодочки из лакированной кожи.

Не так давно испанская королева Летиция показала новую вариацию на тему горохового принта. На случай, если вам он успел поднадоесть, используйте оптические иллюзии, как это делает Ее Величество. Среди самых модных паттернов лета — морские мотивы во главе с водорослями, медузами и кораллами, а также кислотный тай-дай. Больше об актуальных тенденциях читайте в материале Passion.ru.