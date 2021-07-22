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Какие ноги! Марго Робби выгуляла ультракороткое платье за 118 000 рублей

Марго Робби снялась в шоу Джимми Киммела по случаю будущей премьеры новой части «Отряда самоубийц». На работу как на праздник: актриса выбрала платье а-ля винтаж, но при всей его драматичности сумела поднять градус соблазнительности до предела. Рассмотрим в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марго Робби

Фото: Eastnews

Платье из шелкового крепа выглядит как стопроцентный винтаж со всеми его характерными чертами — объемной линией плеч, оборками и драпировками, декором в виде розы, мелким горошком. А длина — экстремально короткая, подавшая стройные ноги Робби в самом выгодном свете. Наряд из новой коллекции Magda Butrym обошелся звезде 1 595 долларов (около 118 000 рублей). Компанию ему составили классические черные лодочки из лакированной кожи.

Не так давно испанская королева Летиция показала новую вариацию на тему горохового принта. На случай, если вам он успел поднадоесть, используйте оптические иллюзии, как это делает Ее Величество. Среди самых модных паттернов лета — морские мотивы во главе с водорослями, медузами и кораллами, а также кислотный тай-дай. Больше об актуальных тенденциях читайте в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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