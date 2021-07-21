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Королева Летиция показала платье с необычным принтом за 7 900 рублей

Королева Летиция приняла участие в круглом столе, на повестке которого — психическое здоровье граждан и влияние, которое оказала на него пандемия. В конференц-зале Дворца Сарсуэла Ее Величество появилась с присущей ей элегантностью, которую подчеркнуло летящее миди-платье из закромов гардеробной. Как сохранить комфорт, не нарушая дресс-код, — учимся у первой леди!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Монаршая особа показала модный прием, который составил конкуренцию классике. Оптические эффекты способны на многое: так, например, принт на платье королевы — вовсе не «горошек», а «квадратик». Отличная опция для тех, кто заскучал от привычного polka dot летом.

Кстати, этот наряд от горячо любимого королевой испанского масс-маркет бренда Massimo Dutti мы уже видели на ней. В сентябре 2018 года Ее Величество была в нем, когда сопровождала супруга во время визита в городе Вильямайор. Стоимость его вполне демократична — 90 евро (около 7 900 рублей).

Королева Летиция и король Филипп VI, сентябрь 2018 г.

Королева Летиция и король Филипп VI, сентябрь 2018 г.

Фото: Globallook

Ранее мы рассказывали о самых модных и необычных принтах лета 2021. В числе фаворитов — яркие кораллы, рисунки в духе примитивизма и морские мотивы. Подробности — на Passion.ru.

Фото: Globallook

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