Королева Летиция показала платье с необычным принтом за 7 900 рублей

Монаршая особа показала модный прием, который составил конкуренцию классике. Оптические эффекты способны на многое: так, например, принт на платье королевы — вовсе не «горошек», а «квадратик». Отличная опция для тех, кто заскучал от привычного polka dot летом.

Кстати, этот наряд от горячо любимого королевой испанского масс-маркет бренда Massimo Dutti мы уже видели на ней. В сентябре 2018 года Ее Величество была в нем, когда сопровождала супруга во время визита в городе Вильямайор. Стоимость его вполне демократична — 90 евро (около 7 900 рублей).