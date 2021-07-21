Королева Летиция показала платье с необычным принтом за 7 900 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Монаршая особа показала модный прием, который составил конкуренцию классике. Оптические эффекты способны на многое: так, например, принт на платье королевы — вовсе не «горошек», а «квадратик». Отличная опция для тех, кто заскучал от привычного polka dot летом.
Кстати, этот наряд от горячо любимого королевой испанского масс-маркет бренда Massimo Dutti мы уже видели на ней. В сентябре 2018 года Ее Величество была в нем, когда сопровождала супруга во время визита в городе Вильямайор. Стоимость его вполне демократична — 90 евро (около 7 900 рублей).
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали о самых модных и необычных принтах лета 2021. В числе фаворитов — яркие кораллы, рисунки в духе примитивизма и морские мотивы. Подробности — на Passion.ru.
Фото: Globallook
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