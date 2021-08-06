Как в кино: Ким Кардашьян нарядилась шпионкой для встречи с Канье Уэстом
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Правилам шпионской игры звезда реалити решила следовать максимально четко. Для встречи с экс-супругом выбрала монохромный черный образ с облегающими брюками и водолазкой с рукавами-перчатками от Balenciaga. Ким показала еще один аксессуар, который прихватила с собой, — стильную балаклаву (от Демны Гвасалия, конечно же). Однако на презентации все же предпочла остаться в темных очках-маске, как у Тринити из «Матрицы».
Поддержать бывшего Кардашьян приходит уже не первый раз — и это на фоне болезненного развода и слухов о романе рэпера с моделью Ириной Шейк.
Фото: Eastnews
Ранее мы рассказывали о звездных красотках, чей стиль стал более дерзким и соблазнительным после разрыва отношений. Ким Кардашьян, конечно же, в их числе. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @kimkardashian
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