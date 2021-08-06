Как в кино: Ким Кардашьян нарядилась шпионкой для встречи с Канье Уэстом

Правилам шпионской игры звезда реалити решила следовать максимально четко. Для встречи с экс-супругом выбрала монохромный черный образ с облегающими брюками и водолазкой с рукавами-перчатками от Balenciaga. Ким показала еще один аксессуар, который прихватила с собой, — стильную балаклаву (от Демны Гвасалия, конечно же). Однако на презентации все же предпочла остаться в темных очках-маске, как у Тринити из «Матрицы».

Поддержать бывшего Кардашьян приходит уже не первый раз — и это на фоне болезненного развода и слухов о романе рэпера с моделью Ириной Шейк.