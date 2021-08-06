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Как в кино: Ким Кардашьян нарядилась шпионкой для встречи с Канье Уэстом

Ким Кардашьян можно доверить любую сверхсекретную миссию. 6 августа Канье Уэст устроил презентацию своего будущего музыкального альбома, а в качестве группы поддержки пригласил свою бывшую жену. Ким вооружилась до зубов, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания. Смотрим, что из этого получилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ким Кардашьян

Фото: Eastnews

Правилам шпионской игры звезда реалити решила следовать максимально четко. Для встречи с экс-супругом выбрала монохромный черный образ с облегающими брюками и водолазкой с рукавами-перчатками от Balenciaga. Ким показала еще один аксессуар, который прихватила с собой, — стильную балаклаву (от Демны Гвасалия, конечно же). Однако на презентации все же предпочла остаться в темных очках-маске, как у Тринити из «Матрицы».

Поддержать бывшего Кардашьян приходит уже не первый раз — и это на фоне болезненного развода и слухов о романе рэпера с моделью Ириной Шейк.

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Ким Кардашьян

Фото: Eastnews

Ранее мы рассказывали о звездных красотках, чей стиль стал более дерзким и соблазнительным после разрыва отношений. Ким Кардашьян, конечно же, в их числе. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @kimkardashian

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