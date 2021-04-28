Как украсить формы брюками из кожи — учимся у Ани Лорак и королевы Летиции
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Череда светских мероприятий захватила Москву — настолько, что звезды не успевают менять наряды. Ани Лорак, например, появилась в кожаных брюках с ультравысокой талией и кроп-топом Balmain сразу на двух торжествах — премии Cosmopolitan Man Awards и «Муз-ТВ». Там же блистала и Светлана Лобода, которая чередовала аутфиты от Saint Laurent. Один из них — с ультрасоблазнительными легинсами из латекса.
Фото: Eastnews
Среди любительниц кожи — Ким Кардашьян, аутфиты которой после расставания с Канье Уэстом стали еще более дерзкими. Не упускает возможности поиграть с брутальной текстурой и пышнотелая красотка Эшли Грэм, которая носит прямые широкие брюки — и вам советует.
Ранее мы рассказывали о звездах, чей стиль безнадежно устарел. Среди тех, по ком плачут стилисты, оказались Бритни Спирс, Джессика Симпсон, Аврил Лавин и другие селебрити. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Светлана Наконечная / Екатерина Ширинкина / Instagram
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