Как украсить формы брюками из кожи — учимся у Ани Лорак и королевы Летиции

Среди любительниц кожи — Ким Кардашьян, аутфиты которой после расставания с Канье Уэстом стали еще более дерзкими. Не упускает возможности поиграть с брутальной текстурой и пышнотелая красотка Эшли Грэм, которая носит прямые широкие брюки — и вам советует.

Ранее мы рассказывали о звездах, чей стиль безнадежно устарел. Среди тех, по ком плачут стилисты, оказались Бритни Спирс, Джессика Симпсон, Аврил Лавин и другие селебрити. Подробности с фото — на Passion.ru.