Савельева пришла на показ Zasport в спецовке, а Муцениеце — в вечернем платье

В образах звездных гостей все смешалось: головокружительные шпильки с массивными кроссовками в духе 90-х, коктейльные платья с трениками. Агата Муцениеце взялась за подготовку к шоу максимально ответственно. Актриса прошлась по алой дорожке перед павильоном в биколорном платье с экстремально глубоким декольте и даже мейкап подобрала в тон.

Саша Савельева дала мастер-класс по применению рабочей спецовки на светских мероприятиях, а Яна Рудковская выгуляла дерзкую брючную двойку и миниатюрную сумку Hermès, которая дремала у нее на коленях во время показа. Среди гостей была замечена и Наташа Максимова, которая подобрала образ под российский триколор, а к нему — «туфли Золушки» с брутальными шипами от Balenciaga.