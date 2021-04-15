Савельева пришла на показ Zasport в спецовке, а Муцениеце — в вечернем платье
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
В образах звездных гостей все смешалось: головокружительные шпильки с массивными кроссовками в духе 90-х, коктейльные платья с трениками. Агата Муцениеце взялась за подготовку к шоу максимально ответственно. Актриса прошлась по алой дорожке перед павильоном в биколорном платье с экстремально глубоким декольте и даже мейкап подобрала в тон.
Саша Савельева дала мастер-класс по применению рабочей спецовки на светских мероприятиях, а Яна Рудковская выгуляла дерзкую брючную двойку и миниатюрную сумку Hermès, которая дремала у нее на коленях во время показа. Среди гостей была замечена и Наташа Максимова, которая подобрала образ под российский триколор, а к нему — «туфли Золушки» с брутальными шипами от Balenciaga.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Локация была выбрана не случайно: ВДНХ как олицетворение масштабных побед, светящийся земной шар как символ стремления к лучшему через спорт и голос Аллы Пугачевой, «подогревающий» публику перед показом. Участие в шоу приняли не только профессиональные модели, но и спортсмены, которые показывали трюки прямо на подиуме. Амбассадор проекта — Анна Кикина — единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Дизайнер бренда Анастасия Задорина позаботилась и о спортсменах-участниках Игр в Токио, и о членах делегации, и о болельщиках — все получат униформу с государственной символикой. Коллекция — квинтэссенция российских и японских мотивов. Здесь — веера с триколором, принты, вдохновленные японскими гравюрами, надпись TOKYO, для которой был разработан специальный шрифт. В костюмах — маленькие секреты в виде оберегов на удачу на внутренней стороне.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru / пресс-служба
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