Ким Кардашьян показала самые модные брюки сезона — рассказываем, где их купить

Звезда выбрала модель карго, пришедшую к нам из милитари-гардероба. Несколько сезонов назад мы уже экспериментировали на эту тему, но на этот раз брюки приобретают больший объем, становятся плотнее и дополняются крупными накладными карманами. Компенсировать брутальный силуэт низа Кардашьян взялась с помощью миниатюрного топа цвета молока, имитирующий классическую рубашку, но с открытой спиной и завязками. Дополняют образ лаконичные ботильоны оливкового цвета с ультраострыми мысами и шпильками дерзкой высоты. В завершение — узкие солнцезащитные очки с темными линзами.