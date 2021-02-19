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Ким Кардашьян показала самые модные брюки сезона — рассказываем, где их купить

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Ким Кардашьян показала самые модные брюки сезона

Фото: Instagram @kimkardashian

Ким Кардашьян славится талантом задавать тренды, да так, что каждый ее образ обсуждают еще долго. Не так давно 40-летняя бизнесвумен рассекретила, какие брюки будут самыми модными в этом сезоне. Что ж, ведем модное расследование по горячим следам!

Звезда выбрала модель карго, пришедшую к нам из милитари-гардероба. Несколько сезонов назад мы уже экспериментировали на эту тему, но на этот раз брюки приобретают больший объем, становятся плотнее и дополняются крупными накладными карманами. Компенсировать брутальный силуэт низа Кардашьян взялась с помощью миниатюрного топа цвета молока, имитирующий классическую рубашку, но с открытой спиной и завязками. Дополняют образ лаконичные ботильоны оливкового цвета с ультраострыми мысами и шпильками дерзкой высоты. В завершение — узкие солнцезащитные очки с темными линзами.

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H&M, 1 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

На охоту за остромодными карго советуем отправляться как можно скорее. К тому же бюджетные варианты уже можно подсмотреть в масс-маркете. Не так давно мы рассказывали о главных тенденциях весна-лето 2021. Подробнее — в модном гиде от Passion.ru.

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Фото: Instagram @kimkardashian / Архивы пресс-служб

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