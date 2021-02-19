Ким Кардашьян показала самые модные брюки сезона — рассказываем, где их купить
Фото: Instagram @kimkardashian
Звезда выбрала модель карго, пришедшую к нам из милитари-гардероба. Несколько сезонов назад мы уже экспериментировали на эту тему, но на этот раз брюки приобретают больший объем, становятся плотнее и дополняются крупными накладными карманами. Компенсировать брутальный силуэт низа Кардашьян взялась с помощью миниатюрного топа цвета молока, имитирующий классическую рубашку, но с открытой спиной и завязками. Дополняют образ лаконичные ботильоны оливкового цвета с ультраострыми мысами и шпильками дерзкой высоты. В завершение — узкие солнцезащитные очки с темными линзами.
Фото: Архивы пресс-служб
На охоту за остромодными карго советуем отправляться как можно скорее. К тому же бюджетные варианты уже можно подсмотреть в масс-маркете. Не так давно мы рассказывали о главных тенденциях весна-лето 2021. Подробнее — в модном гиде от Passion.ru.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: Instagram @kimkardashian / Архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!