Как сестры: Глюк’oZa показала family look с мамой в честь ее 59-летия

Звезда отметила, что для нее этот день является особенным. Она также добавила, что быть матерью непросто. Напомним, что сама певица воспитывает дочь-неформалку, из-за поведения которой недавно оказалась в центре скандала.

Фотографии получились не только яркими, но и стильными, ведь семейный образ Глюкозы и ее мамы очень точно отражает тенденции этой зимы. Для совместной прогулки певица сделала выбор в пользу стильной шубы-бомбера молочного цвета. Ее мама, напротив, отдала предпочтение более классическому варианту, выбрав меховое пальто. Вместе они дополнили family look темными джинсами-скинни и валенками в оттенке карамели.