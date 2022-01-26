Как сестры: Глюк’oZa показала family look с мамой в честь ее 59-летия
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Фото: Instagram @glukozamusic
Звезда отметила, что для нее этот день является особенным. Она также добавила, что быть матерью непросто. Напомним, что сама певица воспитывает дочь-неформалку, из-за поведения которой недавно оказалась в центре скандала.
Фотографии получились не только яркими, но и стильными, ведь семейный образ Глюкозы и ее мамы очень точно отражает тенденции этой зимы. Для совместной прогулки певица сделала выбор в пользу стильной шубы-бомбера молочного цвета. Ее мама, напротив, отдала предпочтение более классическому варианту, выбрав меховое пальто. Вместе они дополнили family look темными джинсами-скинни и валенками в оттенке карамели.
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Фото: Instagram @glukozamusic