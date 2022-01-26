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Как сестры: Глюк’oZa показала family look с мамой в честь ее 59-летия

35-летняя певица Наталья Ионова поздравила свою маму с днем рождения. В честь праздника Глюк’oZa порадовала подписчиков редкой серией совместных снимков. На фото счастливая семья проводит время за городом. Поклонники отметили, что мама артистки выглядит очень молодо — настолько, что ее даже можно перепутать с сестрой или подругой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Ионова (Глюк'oZa)

Фото: Instagram @glukozamusic

Звезда отметила, что для нее этот день является особенным. Она также добавила, что быть матерью непросто. Напомним, что сама певица воспитывает дочь-неформалку, из-за поведения которой недавно оказалась в центре скандала.

Фотографии получились не только яркими, но и стильными, ведь семейный образ Глюкозы и ее мамы очень точно отражает тенденции этой зимы. Для совместной прогулки певица сделала выбор в пользу стильной шубы-бомбера молочного цвета. Ее мама, напротив, отдала предпочтение более классическому варианту, выбрав меховое пальто. Вместе они дополнили family look темными джинсами-скинни и валенками в оттенке карамели.

Наталья и Татьяна Ионовы / Instagram @glukozamusic

В этом сезоне мода продолжает служить комфорту, поэтому угги, дутики и унты самых монструозных силуэтов сейчас на пике актуальности. Ранее мы рассказывали, как их носить и где купить идеальную пару. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @glukozamusic

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