Глюк'oZу едко раскритиковали в Сети за защиту курящей дочери

Ионовой также не нравится система образования, которая приравнивает всех детей к одному стандарту, не желая видеть между ними различия и понимать сложных подростков.

Но такой подход звезды к воспитанию дочери озадачил ее поклонников. Многие считают, что Глюкоза просто оправдывает творческой натурой и взбалмошным характером Лиды отсутствие элементарного воспитания. Пользователи отмечают, что предложение создать при школах места для курения не приемлемы даже от персон звездной величины. Детям, наоборот, необходимо давать больше информации о вреде пагубной привычки, а не поощрять ее.