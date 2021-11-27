Глюк'oZу едко раскритиковали в Сети за защиту курящей дочери
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Фото: @glukozamusic/Instagram
Ионова полностью поддерживает любые выходки дочери и считает, что не стоит мешать детям самовыражаться. Певица отмечает, что сама была непростым ребенком, а запреты только ухудшают отношения между подростком и родителями. «Лиде 14 лет, а ее выгнали уже из двух школ. Причем платили же большие деньги. Ей нравится эпатировать и нравится чувствовать эмоции, когда ее не понимают и смущаются от ее заявлений», — рассказала Наталья в Youtube-шоу Эльдара Джарахова.
Старшую дочь Глюкозы отчислили за курение на территории школы. Певица и мать двоих дочерей считает такой подход руководства учебного заведения неправильным. «Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», — встала на защиту дочери Наталья.
Ионовой также не нравится система образования, которая приравнивает всех детей к одному стандарту, не желая видеть между ними различия и понимать сложных подростков.
Но такой подход звезды к воспитанию дочери озадачил ее поклонников. Многие считают, что Глюкоза просто оправдывает творческой натурой и взбалмошным характером Лиды отсутствие элементарного воспитания. Пользователи отмечают, что предложение создать при школах места для курения не приемлемы даже от персон звездной величины. Детям, наоборот, необходимо давать больше информации о вреде пагубной привычки, а не поощрять ее.
Фото и видео: Instagram