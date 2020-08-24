Как носят дерзкие корсетные топы и платья Муцениеце, Лобода и другие звездные красотки
Фото: Instagram @lobodaofficial
Агата Муцениеце продолжает радовать поклонников эффектными образами. Не так давно актриса приняла участие в съемке, для которой примерила канадский смокинг (сочетание брюк и жакета из денима). А соединил casual-тандем смелый топ-корсет без бретелей, который поставил акцент на тонкую талию и аппетитные формы.
Определенно полюбилась эта деталь и Светлане Лободе, которая замиксовала бюстье, декорированное кристаллами, с миниатюрными джинсовыми шортами с бахромой, босоножками цвета металлик и мерцающим клатчем.
Как и Светлана Лобода, Ани Лорак воспользовалась всегда беспроигрышной тактикой и добавила в свой образ блеск драгоценных металлов. Результат — яркий сценический образ, выстроенный вокруг пестрых принтов и обилия золота.
Джамала выбрала эпатажное платье кипенно-белого цвета в духе принцессы из мультфильмов Disney — с «драматичными» рукавами-буфами, пышной юбкой и туго затянутым корсетом. Правда, далеко не всем поклонникам образ для выступления в честь Дня независимости Украины пришелся по вкусу — многие посчитали декольте чересчур нескромным.
В одной из съемок звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская дефилировала по улицам в клешах и на платформах — в стиле тех, что носили в 80-х. А вот дополнять образ был выбран плотный черный корсет с асимметричным низом и кокетливым декольте.
Кристина Асмус похвасталась стройной фигурой в силуэтном миди-платье с вырезом в форме сердца. Образ бурлескной дивы с огненно-красной помадой актрисе явно к лицу.
Ранее мы рассказывали, как звездные модницы носят эффектные колготки в сеточку. Среди главных их поклонниц оказались Рената Литвинова, Екатерина Варнава, Мадонна и другие знаменитости.
Фото: Instagram
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