Как носят дерзкие корсетные топы и платья Муцениеце, Лобода и другие звездные красотки

В одной из съемок звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская дефилировала по улицам в клешах и на платформах — в стиле тех, что носили в 80-х. А вот дополнять образ был выбран плотный черный корсет с асимметричным низом и кокетливым декольте.