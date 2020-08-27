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Как носят брутальную одежду из кожи звезда «Содержанок» Ахмедова, Маликова и другие знаменитости

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Инна Маликова

Фото: Instagram @innamalikova

Из сезона в сезон кожа захватывает подиумы и сердца первых модниц. В числе тех, кто остается верными тренду, оказались Сабина Ахмедова, Наталья Бочкарева, Инна Маликова и другие звезды, которы носят самые дерзкие наряды на премьеры, съемки и встречи. Берем на заметку самые стильные образы!

Открывает наш топ Сабина Ахмедова, которая блеснула на недавней премьере нового сериала Константина Богомолова «Хороший человек» в total look из кожи от Christian Dior. Звезда «Содержанок» замиксовала эффектную двойку из бермудов и приталенного жакета с классическими лодочками.

Сабина Ахмедова

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Сразить поклонников наповал Инна Маликова решила проверенным способом. 43-летняя певица сблизила противоположности, надев к мини-юбке из кожи нежную полупрозрачную блузку с «драматичными» рукавами.

Инна Маликова / Instagram @innamalikova / Фото: Виктория Камнева

Юлия Такшина появилась в новой съемке, примерив лаконичный образ. В главной роли — контраст белого и черного: базовая рубашка oversize плюс свободные кожаные брюки и байкерские ботинки.

Юлия Такшина / Instagram @uliatakshina / Фото: @milanddi

Наталья Бочкарева ко встрече с осенью подготовилась, вооружившись костюмом с брюками-клеш кирпичного цвета. А поддержал осеннюю палитру жакет-кейп из кожи кофейного оттенка.

Наталья Бочкарева / Instagram @natalia_bochkareva_official

Елена Подкаминская сделала ставку на лаконичные формы, еще раз доказав, что все гениальное — просто. Базовый топ, прямые джинсы и косуха — всегда беспроигрышное трио.

Елена Подкаминская / Instagram @podkaminskaya_official / Фото: Ульяна Спирова

Оторваться на коже решила и Ника Белоцерковская, которая похвасталась дерзким travel-образом в своем блоге. Королева рецептов позирует на трапе самолета в эффектных скинни-брюках, зарифмованных с джинсовой рубашкой и ботинками в лучших традициях вестерна.

Ника Белоцерковская / Instagram @belonika

Часто экспериментирует с трендом и Юлия Снигирь, которая появилась на одном из светских мероприятий в двойке из объемной кожаной куртки и широких брюк. Соединила тандем бланковая футболка.

Юлия Снигирь / Instagram @yuliasnigir / Фото: Денис Шумов

Ранее мы рассказывали, как одеваются звездные модницы для работу в саду. Среди тех, кто вооружился стильными аутфитами и аксессуарами в виде леек и лопат, оказались Екатерина Стриженова, Лариса Вербицкая, Юлия Пересильд и многие другие. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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