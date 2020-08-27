Как носят брутальную одежду из кожи звезда «Содержанок» Ахмедова, Маликова и другие знаменитости

Ранее мы рассказывали, как одеваются звездные модницы для работу в саду. Среди тех, кто вооружился стильными аутфитами и аксессуарами в виде леек и лопат, оказались Екатерина Стриженова, Лариса Вербицкая, Юлия Пересильд и многие другие. Подробнее читайте на Passion.ru.