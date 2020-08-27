Как носят брутальную одежду из кожи звезда «Содержанок» Ахмедова, Маликова и другие знаменитости
Фото: Instagram @innamalikova
Открывает наш топ Сабина Ахмедова, которая блеснула на недавней премьере нового сериала Константина Богомолова «Хороший человек» в total look из кожи от Christian Dior. Звезда «Содержанок» замиксовала эффектную двойку из бермудов и приталенного жакета с классическими лодочками.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Сразить поклонников наповал Инна Маликова решила проверенным способом. 43-летняя певица сблизила противоположности, надев к мини-юбке из кожи нежную полупрозрачную блузку с «драматичными» рукавами.
Юлия Такшина появилась в новой съемке, примерив лаконичный образ. В главной роли — контраст белого и черного: базовая рубашка oversize плюс свободные кожаные брюки и байкерские ботинки.
Наталья Бочкарева ко встрече с осенью подготовилась, вооружившись костюмом с брюками-клеш кирпичного цвета. А поддержал осеннюю палитру жакет-кейп из кожи кофейного оттенка.
Елена Подкаминская сделала ставку на лаконичные формы, еще раз доказав, что все гениальное — просто. Базовый топ, прямые джинсы и косуха — всегда беспроигрышное трио.
Оторваться на коже решила и Ника Белоцерковская, которая похвасталась дерзким travel-образом в своем блоге. Королева рецептов позирует на трапе самолета в эффектных скинни-брюках, зарифмованных с джинсовой рубашкой и ботинками в лучших традициях вестерна.
Часто экспериментирует с трендом и Юлия Снигирь, которая появилась на одном из светских мероприятий в двойке из объемной кожаной куртки и широких брюк. Соединила тандем бланковая футболка.
Ранее мы рассказывали, как одеваются звездные модницы для работу в саду. Среди тех, кто вооружился стильными аутфитами и аксессуарами в виде леек и лопат, оказались Екатерина Стриженова, Лариса Вербицкая, Юлия Пересильд и многие другие. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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