Как носить джинсы с низкой посадкой в любом возрасте — учимся у Наоми Кэмпбелл
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Фото: Пресс-служба
Звезда позирует в джинсах ультранизкой посадки, зарифмованных с белым топом. Во втором образе к casual-дуэту присоединяется объемный свитшот — в доказательство того, что все самое стильное — просто. Особенно когда в деле топ-модель.
Суперспособности Наоми Кэмпбелл успевать все и везде остается только позавидовать. Муза дизайнеров успела занять место герцогов Сассекских в благотворительной организации, отработала сразу несколько показов на мировых Неделях моды — и все это было совмещено с буднями мамы (напомним, что в мае 50-летняя Кэмпбелл впервые стала мамой).
Не так давно ультрамодные джинсы (и безупречную фигуру в них) показывала Кейт Мосс. Модель была замечена в Лондоне в компании молодого красавца Джордана Барретта. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Пресс-служба / Eastnews / Globallook