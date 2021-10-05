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Как носить джинсы с низкой посадкой в любом возрасте — учимся у Наоми Кэмпбелл

Тенденции все чаще возвращаются к истокам: то Кейт Мосс щеголяет в клешах из шестидесятых, а теперь дизайнеры в один голос объявляют, что ультранизкая посадка — это остромодно. Новая рекламная кампания DSQUARED2 Icon — тому подтверждение. В главной роли снялась Наоми Кэмпбелл, которая в этом сезоне мелькает на подиуме чаще, чем в девяностых.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наоми Кэмпбелл

Фото: Пресс-служба

Звезда позирует в джинсах ультранизкой посадки, зарифмованных с белым топом. Во втором образе к casual-дуэту присоединяется объемный свитшот — в доказательство того, что все самое стильное — просто. Особенно когда в деле топ-модель.

Суперспособности Наоми Кэмпбелл успевать все и везде остается только позавидовать. Муза дизайнеров успела занять место герцогов Сассекских в благотворительной организации, отработала сразу несколько показов на мировых Неделях моды — и все это было совмещено с буднями мамы (напомним, что в мае 50-летняя Кэмпбелл впервые стала мамой).

Не так давно ультрамодные джинсы (и безупречную фигуру в них) показывала Кейт Мосс. Модель была замечена в Лондоне в компании молодого красавца Джордана Барретта. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Пресс-служба / Eastnews / Globallook