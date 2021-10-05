Как носить джинсы с низкой посадкой в любом возрасте — учимся у Наоми Кэмпбелл

Звезда позирует в джинсах ультранизкой посадки, зарифмованных с белым топом. Во втором образе к casual-дуэту присоединяется объемный свитшот — в доказательство того, что все самое стильное — просто. Особенно когда в деле топ-модель.

Суперспособности Наоми Кэмпбелл успевать все и везде остается только позавидовать. Муза дизайнеров успела занять место герцогов Сассекских в благотворительной организации, отработала сразу несколько показов на мировых Неделях моды — и все это было совмещено с буднями мамы (напомним, что в мае 50-летняя Кэмпбелл впервые стала мамой).