Испанская королева вышла в свет в комбинезоне за 3500 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Температура в столице Испании перешагнула отметку в 30 градусов, что вряд ли совместимо с чинным дресс-кодом. Королева Летиция нашла выход, выбрав легкий шифоновый комбинезон с эффектом оптической иллюзии. Наряд Mango обошелся супруге испанского короля всего в 50 фунтов стерлингов (около 3500 рублей).
Дополнили образ горячо любимые привилегированными дамами эспадрильи на танкетке, лаконичный текстильный клатч и тонкий пояс цвета шампань. В завершение — серьги-хупы и неизменное золотое кольцо Karen Hallam.
Фото: Globallook
Не так давно Кейт Миддлтон показала (и доказала), что стильно — не значит дорого. На официальную встречу с представителями благотворительной организации Little Village в Лондоне герцогиня Кембриджская пришла в жакете масс-маркетового бренда за 3600 рублей. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook