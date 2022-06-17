passion.ru
Мода
Вчера в 22:18
1 мин.

Испанская королева вышла в свет в комбинезоне за 3500 рублей

Испанская королева Летиция посетила центр студенчества в Мадриде и встретилась с его попечителями. Для официального визита ее величество выбрала элегантный, но при этом расслабленный образ. К слову, бренд и цена королевским размахом не отличились.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Королева Летиция

Фото: Globallook

Температура в столице Испании перешагнула отметку в 30 градусов, что вряд ли совместимо с чинным дресс-кодом. Королева Летиция нашла выход, выбрав легкий шифоновый комбинезон с эффектом оптической иллюзии. Наряд Mango обошелся супруге испанского короля всего в 50 фунтов стерлингов (около 3500 рублей).

Дополнили образ горячо любимые привилегированными дамами эспадрильи на танкетке, лаконичный текстильный клатч и тонкий пояс цвета шампань. В завершение — серьги-хупы и неизменное золотое кольцо Karen Hallam.

Королева Летиция

Королева Летиция

Фото: Globallook

Не так давно Кейт Миддлтон показала (и доказала), что стильно — не значит дорого. На официальную встречу с представителями благотворительной организации Little Village в Лондоне герцогиня Кембриджская пришла в жакете масс-маркетового бренда за 3600 рублей. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

Новости партнеров
О чем говорят