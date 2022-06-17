Испанская королева вышла в свет в комбинезоне за 3500 рублей

Температура в столице Испании перешагнула отметку в 30 градусов, что вряд ли совместимо с чинным дресс-кодом. Королева Летиция нашла выход, выбрав легкий шифоновый комбинезон с эффектом оптической иллюзии. Наряд Mango обошелся супруге испанского короля всего в 50 фунтов стерлингов (около 3500 рублей).

Дополнили образ горячо любимые привилегированными дамами эспадрильи на танкетке, лаконичный текстильный клатч и тонкий пояс цвета шампань. В завершение — серьги-хупы и неизменное золотое кольцо Karen Hallam.