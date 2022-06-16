Кейт Миддлтон спустила почти полмиллиона рублей на костюм цвета сахарной ваты
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
На брючную двойку цвета сахарной ваты из коллекции любимого бренда Кэтрин спустила 5750 фунтов стерлингов (около 411 тысяч рублей). Пару из классических зауженных брюк и приталенного жакета с графичной линией плеч дополнил базовый белый топ. Берите на заметку: в таком образе можно смело отправляться на любые переговоры — дополнительные нули к сумме контракта обеспечены!
Аутфит монаршей особы завершили замшевые лодочки Emmy London за 540 фунтов стерлингов (около 38,6 тысяч рублей) и сет из ювелирных украшений Emmy London. Последний составили инкрустированные бриллиантами серьги за 3750 фунтов стерлингов (268 тысяч рублей) и колье с подвеской за 2000 фунтов стерлингов (143 тысячи рублей).
Фото: GettyImages
Если Кейт Миддлтон и покупает дизайнерские вещи, то носит их десятилетиями. Так, во время королевского тура по Карибам 40-летняя герцогиня выгуливала жакет Yves Saint Laurent, который купила еще в студенческие годы. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / GettyImages