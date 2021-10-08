Испанская королева пришла на открытие выставки в свитере с катышками

Монаршая особа показала лайфхак, который стоит взять на заметку в период холодов. И это — сочетание объемного свитера с элегантной юбкой-карандашом из мерцающего жаккарда. Свитер немного подвел: деликатная ангорская шерсть, по всей видимости, не выдержала натиска времени, и покрылась пилингом. Впрочем, катышки не подпортили Летиции репутацию главной модницы. Ее Величество добавила к образу бессменные слингбэки Carolina Herrera и миниатюрный клатч в тон.

Еще недавно мы следили на стильными выходами королевы в Мадриде, где она успела встретить президента Анголы и его супругу, обсудила вопросы здоровья на открытии конгресса, и даже посетила семинар по теме журналистики. Для последнего аутфит выбрала крайне дерзкий — с кожей в главной роли. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.