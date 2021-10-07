49-летняя королева Испании вышла в свет в облегающих кожаных брюках

Летиция выстроила образ вокруг клетчатого блейзера Uterqüe безукоризненного силуэта и длины — в нем Ее Величество была замечена еще в 2019 году. Вещи одного из своих любимых брендов монаршая особа носит не снимая, хоть и по цене они вполне демократичны. Эффектной деталью стали брутальные брюки из кожи, которые подчеркнули точеные ноги. Завершили образ базовый черный топ, пара замшевых лодочек Carolina Herrera и лаконичные серьги Gold & Roses.

Ранее мы рассказывали о модных ошибках политиков, первых леди и королевских особ, которые стали пятнами на их репутациях. Так, мадам Макрон встретила президента Чили в грязной обуви, а Владимир Жириновский «потерял» брюки во время дебатов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.