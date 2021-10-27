Ирина Шейк устроила фотосессию в поле — в вечернем платье и с клетчатым баулом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Не так давно Шейк уже появлялась в Париже в подобном образе. Модель выгуляла черное макси-платье с экстремально глубоким декольте, открывающим бра. В нем Ирина позирует и в новой съемке. Сверху накинута объемная дутая куртка с культовой клеткой Burberry, а вторит ей вместительная сумка-баул (кстати, остромодный тренд этого сезона). Тему принта поддерживает бейсболка, а акцентом аутфита стали броские солнцезащитные очки в оправе прямоугольной формы.
Ранее мы рассказывали о самых провокационных выходах знаменитостей на красную дорожку. В их числе — культовая алая комбинация Беллы Хадид в Каннах и сразу несколько платьев Ирины Шейк, которые практически не оставили места для фантазии. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram @irinashayk