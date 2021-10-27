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Ирина Шейк устроила фотосессию в поле — в вечернем платье и с клетчатым баулом

Ирина Шейк продолжает вдохновлять дизайнеров: модель снова объединилась с креативным директором Burberry Рикардо Тиши для съемки новой рекламной кампании верхней одежды. Звезда подиума вышла в поле, но с особым шиком — с головы до ног в трофеях из актуальных коллекций модного Дома. Рассказываем, как одеться, чтобы выглядеть соблазнительно в любых условиях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Не так давно Шейк уже появлялась в Париже в подобном образе. Модель выгуляла черное макси-платье с экстремально глубоким декольте, открывающим бра. В нем Ирина позирует и в новой съемке. Сверху накинута объемная дутая куртка с культовой клеткой Burberry, а вторит ей вместительная сумка-баул (кстати, остромодный тренд этого сезона). Тему принта поддерживает бейсболка, а акцентом аутфита стали броские солнцезащитные очки в оправе прямоугольной формы.

Ранее мы рассказывали о самых провокационных выходах знаменитостей на красную дорожку. В их числе — культовая алая комбинация Беллы Хадид в Каннах и сразу несколько платьев Ирины Шейк, которые практически не оставили места для фантазии. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram @irinashayk