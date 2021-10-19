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Ирина Шейк пришла на выставку в вечернем платье и гигантском пуховике

Светская жизнь в Париже снова бьет ключом, чему мы несказанно рады. Креативный директор Burberry Рикардо Тиши собрал моделей и знаменитых друзей во дворце Токио, где устроил масштабный перформанс. Поддержать дизайнера приехали Карин Ройтфельд, Кэндис Свейнпол, Мариякарла Босконо и многие другие. В числе гостей блистала и Ирина Шейк — близкая подруга и муза Тиши.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Шейк в очередной раз показала (и доказала), кто здесь главная фэшионистка. Таланту модели сочетать несочетаемое остается только позавидовать, а лучше — поучиться. Так, для культурной программы Шейк замиксовала все оттенки черного в одном образе. А выстроила его вокруг роскошного бархатного платья с экстремально глубоким фигурным декольте. Место элегантного жакета заняла безразмерная дутая куртка, а туфли на шпильках вытеснили лоферы. Дополнила look стеганая сумка — Burberry, конечно же.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Instagram @irinashayk

Кто мастерски носит черный цвет, так это Виктория Бекхэм. Не так давно дизайнер запустила собственную бьюти-линейку, а событие решила отметить свиданием с мужем. Развлекаться с любимым в баре звезда решила в безукоризненном (и очень соблазнительном) платье-футляре на одно плечо. Держись, Дэвид! Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @irinashayk