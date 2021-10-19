Ирина Шейк пришла на выставку в вечернем платье и гигантском пуховике
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Шейк в очередной раз показала (и доказала), кто здесь главная фэшионистка. Таланту модели сочетать несочетаемое остается только позавидовать, а лучше — поучиться. Так, для культурной программы Шейк замиксовала все оттенки черного в одном образе. А выстроила его вокруг роскошного бархатного платья с экстремально глубоким фигурным декольте. Место элегантного жакета заняла безразмерная дутая куртка, а туфли на шпильках вытеснили лоферы. Дополнила look стеганая сумка — Burberry, конечно же.
Фото: Instagram @irinashayk
Кто мастерски носит черный цвет, так это Виктория Бекхэм. Не так давно дизайнер запустила собственную бьюти-линейку, а событие решила отметить свиданием с мужем. Развлекаться с любимым в баре звезда решила в безукоризненном (и очень соблазнительном) платье-футляре на одно плечо. Держись, Дэвид! Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @irinashayk