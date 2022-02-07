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Байдены скопировали семейный образ Трампов: голосуйте, кто круче

Отношения между Байденами и Трампами остались натянутыми, и это мягко говоря. Уходя из Белого дома, Мелания не провела по нему экскурсию для новой хозяйки, а Дональд демонстративно проигнорировал все традиции передачи власти. Несмотря на скандал, с котором чета покинула резиденцию в Вашингтоне, новую первую леди Джилл Байден часто сравнивают с предшественницей и отзываются о ее стиле нелестно. Предлагаем определить, кто круче!