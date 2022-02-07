passion.ru
1 мин.

Байдены скопировали семейный образ Трампов: голосуйте, кто круче

Отношения между Байденами и Трампами остались натянутыми, и это мягко говоря. Уходя из Белого дома, Мелания не провела по нему экскурсию для новой хозяйки, а Дональд демонстративно проигнорировал все традиции передачи власти. Несмотря на скандал, с котором чета покинула резиденцию в Вашингтоне, новую первую леди Джилл Байден часто сравнивают с предшественницей и отзываются о ее стиле нелестно. Предлагаем определить, кто круче!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Джо и Джилл Байден

Фото: Globallook

Не так давно Байдены возвращались с уикенда в Делавэре, и оба в чинном total black, даже маски подобрали в тон. Супруги выстроили образы вокруг классических прямых пальто, а для защиты от солнца (и большей брутальности) вооружились любимыми авиаторами Ray-Ban. Джилл дополнила свой образ замшевыми сапогами цвета серой дымки, а Джо остался верен любимому синему костюму.

Этим выходом Байдены скопировали семейный образ Трампов, в котором пара отправилась на выходные во Флориде в декабре 2020-го. Дональд — в лучших традициях президентской классики, Мелания — в приталенном пальто Alaia, ультрадерзких ботфортах Christian Louboutin и стильных очках Loewe.

Голосуйте за лучший family look!

Джо и Джилл Байден

Globallook

Дональд и Мелания Трамп

Dpa

Не так давно монохромными образами на базе жгучего алого цвета померились испанская королева Летиция и Кейт Миддлтон. Выбирайте, кто получит статус самой стильной монаршей особы! Подробности с фото — в материале Passion.ru.

Фото: Dpa / Globallook / Eastnews

Новости партнеров
О чем говорят