Байдены скопировали семейный образ Трампов: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Не так давно Байдены возвращались с уикенда в Делавэре, и оба в чинном total black, даже маски подобрали в тон. Супруги выстроили образы вокруг классических прямых пальто, а для защиты от солнца (и большей брутальности) вооружились любимыми авиаторами Ray-Ban. Джилл дополнила свой образ замшевыми сапогами цвета серой дымки, а Джо остался верен любимому синему костюму.
Этим выходом Байдены скопировали семейный образ Трампов, в котором пара отправилась на выходные во Флориде в декабре 2020-го. Дональд — в лучших традициях президентской классики, Мелания — в приталенном пальто Alaia, ультрадерзких ботфортах Christian Louboutin и стильных очках Loewe.
Голосуйте за лучший family look!
Globallook
Dpa
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Фото: Dpa / Globallook / Eastnews