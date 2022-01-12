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Кендалл Дженнер прокомментировала свой неприличный наряд на свадьбе подруги

В ноябре состоялась свадьба бизнесвумен Лорен Перес и Дэвида Вальцера. Лорен — близкая подруга Кендалл Дженнер и Беллы Хадид, которые были в числе подружек невесты. На церемонии Кендалл, как и все остальные, была в атласном платье Bec and Bridge, сшитом специально для торжества, а затем переоделась в ультрадерзкий наряд, за который позже и поплатилась.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кендалл Дженнер

Фото: Globallook

Младшая сестра Ким Кардашьян появилась в эффектном черном платье с экстремальными разрезами, которое с трудом прикрывало бюст. Если длина была скромная, то верх больше напоминал бикини. Увидев образ Дженнер для свадьбы подруги, пользователи Сети негодовали: многие критиковали модель за непристойный наряд, который не вписывается в дресс-код мероприятия.

Спустя несколько месяцев Кендалл все же оправдалась за свой выбор. Звезда реалити сказала, что спрашивала мнение Лорен. Кроме того, наряд подходил под концепцию пляжной свадьбы. Перес также выступила в защиту подруги: «Кендалл выглядела потрясающе!»

Свадьба Лорен Перес / Instagram @laurenperez

К слову, платья с интригующими разрезами, которые носят исключительно без нижнего белья, — один из главных звездных трендов. Их уже примеряли все — от Хайди Клум до Дженнифер Лопес, и никто не был раскритикован. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @laurenperez

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