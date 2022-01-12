Кендалл Дженнер прокомментировала свой неприличный наряд на свадьбе подруги

Младшая сестра Ким Кардашьян появилась в эффектном черном платье с экстремальными разрезами, которое с трудом прикрывало бюст. Если длина была скромная, то верх больше напоминал бикини. Увидев образ Дженнер для свадьбы подруги, пользователи Сети негодовали: многие критиковали модель за непристойный наряд, который не вписывается в дресс-код мероприятия.

Спустя несколько месяцев Кендалл все же оправдалась за свой выбор. Звезда реалити сказала, что спрашивала мнение Лорен. Кроме того, наряд подходил под концепцию пляжной свадьбы. Перес также выступила в защиту подруги: «Кендалл выглядела потрясающе!»