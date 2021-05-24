Pink явилась на Billboard Music Awards 2021 в декольте и с детьми, а Меган Фокс — в «голом» платье
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Фото: Getty Images
В театре Microsoft в Лос-Анджелесе собрался весь свет западной музыкальной индустрии. Знаменитости блистали на вручении премии Billboard Music Awards в костюмах, от которых рябило в глазах. Кто-то выбрал сдержанный и строгий образ, кто-то эпатировал публику своим нарядом на грани скандала. Фотографам позировали певица Pink, Приянка Чопра и Ник Джонас, Меган Фокс с молодым возлюбленным Колсоном Бэйкером, Алиша Киз и другие исполнители и актеры.
Pink прибыла на церемонию с 9-летней дочерью Уиллоу и 4-летним Джеймсоном. Для выхода в свет исполнительница выбрала ярко-розовое вечернее платье с декольте. Позже на сцене артистка показала невероятное выступление с дочкой.
Pink получила специальный приз в номинации «Икона» и премию за вклад в музыкальную индустрию.
Звезда фильма «Тело Дженнифер» Меган Фокс прибыла на церемонию с новым возлюбленным Колсоном Бэйкером (Machine Gun Kelly). Актриса, которая, по сведениям западных таблоидов, улучшила и увеличила грудь после рождения троих детей, показала обновленную фигуру во всей красе. Перед фотографами Меган Фокс позировала в «голом» платье, перетянув все внимание от спутника-музыканта на себя. И зря Machine Gun Kelly прихорашивался к церемонии: красил ногти в цвет металлика, а язык — черным цветом. Его на фоне «горячей» Меган почти никто и не заметил.
Фото: Getty Images
Ник Джонас прибыл на Billboard Music Awards 2021 с супругой, актрисой Приянкой Чопрой. Знаменитость выбрала золотистое полупрозрачное платье в стразах от Dolce & Gabbana и украшения от Bvlgari. Цвет платья подчеркнул загорелый оттенок кожи актрисы. Ее муж остановил выбор на зеленом костюме-тройке в стиле милитари.
Фото: Getty Images
Певица Алиша Киз появилась на публике в наряде от Valentino. Парчовый костюм с брюками, мини-топом и пышной накидкой цвета пудровой розы стал одним из самых привлекательных нарядов вечера. Зато артистка обошлась почти без макияжа, подчеркнув свою естественную красоту.
Фото: Getty Images
А чей наряд вам понравился больше всего?
Фото и видео: Getty Images, youtube-канал Entertainment Tonight
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