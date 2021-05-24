Pink явилась на Billboard Music Awards 2021 в декольте и с детьми, а Меган Фокс — в «голом» платье

В театре Microsoft в Лос-Анджелесе собрался весь свет западной музыкальной индустрии. Знаменитости блистали на вручении премии Billboard Music Awards в костюмах, от которых рябило в глазах. Кто-то выбрал сдержанный и строгий образ, кто-то эпатировал публику своим нарядом на грани скандала. Фотографам позировали певица Pink, Приянка Чопра и Ник Джонас, Меган Фокс с молодым возлюбленным Колсоном Бэйкером, Алиша Киз и другие исполнители и актеры.

Pink прибыла на церемонию с 9-летней дочерью Уиллоу и 4-летним Джеймсоном. Для выхода в свет исполнительница выбрала ярко-розовое вечернее платье с декольте. Позже на сцене артистка показала невероятное выступление с дочкой.