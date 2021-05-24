Королева Максима vs Джилл Байден: кому ультрафиолет больше к лицу
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Фото: Globallook
Монаршая особа посетила полуфинал «Евровидения», и для выхода в свет подобрала эффектный look. Ее Величество сделала ставку на платье ультрафиолетового цвета от Victoria Beckham. Трендовая модель обошлась королеве в 98 000 рублей. Дополнили элегантный образ лодочки цвета капучино от Gianvito Rossi за 49 400 рублей и клатч в тон.
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За ультрафиолетовый total-образ с королевой посоревновалась Джилл Байден, которая выбрала эффектный костюм с юбкой. В этой двойке супругу президента США мы уже видели. Впервые — в феврале, во время выступления на медицинском форуме, затем — на одном из официальных мероприятий в апреле.
Фото: Globallook
Не так давно мы рассказывали про самые дерзкие юбки первых леди. Главными «бунтарками» оказались Брижит Макрон, Джилл Байден и королева Летиция. Подробнее с фотографиями образов монарших особ ищите на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / GettyImages
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