Королева Максима vs Джилл Байден: кому ультрафиолет больше к лицу

Кому насыщенный оттенок больше к лицу? Голосуйте!

За ультрафиолетовый total-образ с королевой посоревновалась Джилл Байден, которая выбрала эффектный костюм с юбкой. В этой двойке супругу президента США мы уже видели. Впервые — в феврале, во время выступления на медицинском форуме, затем — на одном из официальных мероприятий в апреле.