Глюк’oZa, Седокова и другие звезды, которые не носят бюстгальтеры

От этой тактики не отступает и Юлия Ковальчук, которую недавно раскритиковали за отсутствие бра под одеждой. Сама же артистка заявляет, что давно не носит бюстгальтер, потому что без него гораздо комфортнее. Отказалась от белья и Наталья Ионова, чьи образы в последнее время часто оказываются на волне обсуждений. Среди других знаменитостей, настаивающих на «свободе бюста», Виктория Дайнеко, Наталья Рудова, Кристина Асмус и другие. Больше образов — в нашей фотогалерее!

Носить или не носить — вот в чем вопрос. И споры он вызывает как у женщин, так и в кругах экспертов. На фоне карантина многие отказались от нижнего белья, но экспертам такая динамика явно не по душе. Подробности — на Passion.ru.