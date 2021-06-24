Глюк’oZa, Седокова и другие звезды, которые не носят бюстгальтеры
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @annasedokova
От этой тактики не отступает и Юлия Ковальчук, которую недавно раскритиковали за отсутствие бра под одеждой. Сама же артистка заявляет, что давно не носит бюстгальтер, потому что без него гораздо комфортнее. Отказалась от белья и Наталья Ионова, чьи образы в последнее время часто оказываются на волне обсуждений. Среди других знаменитостей, настаивающих на «свободе бюста», Виктория Дайнеко, Наталья Рудова, Кристина Асмус и другие. Больше образов — в нашей фотогалерее!
Носить или не носить — вот в чем вопрос. И споры он вызывает как у женщин, так и в кругах экспертов. На фоне карантина многие отказались от нижнего белья, но экспертам такая динамика явно не по душе. Подробности — на Passion.ru.
Фото: Instagram
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