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Глюк’oZa, Седокова и другие звезды, которые не носят бюстгальтеры

Анна Седокова призналась, что набрала после отпуска 6 килограммов, и старается как можно скорее попрощаться с ними. Несмотря ни на что, фигура певицы выглядит отлично, а аппетитным формам остается только позавидовать. От поклонников звезда не прячет абсолютно ничего, и в 40-градусную жару в столице предлагает отказаться от нижнего белья, независимо от размера груди.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Седокова

Фото: Instagram @annasedokova

От этой тактики не отступает и Юлия Ковальчук, которую недавно раскритиковали за отсутствие бра под одеждой. Сама же артистка заявляет, что давно не носит бюстгальтер, потому что без него гораздо комфортнее. Отказалась от белья и Наталья Ионова, чьи образы в последнее время часто оказываются на волне обсуждений. Среди других знаменитостей, настаивающих на «свободе бюста», Виктория Дайнеко, Наталья Рудова, Кристина Асмус и другие. Больше образов — в нашей фотогалерее!

Носить или не носить — вот в чем вопрос. И споры он вызывает как у женщин, так и в кругах экспертов. На фоне карантина многие отказались от нижнего белья, но экспертам такая динамика явно не по душе. Подробности — на Passion.ru.

Фото: Instagram

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