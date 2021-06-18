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Юлию Ковальчук раскритиковали за отсутствие бра под одеждой

Юлия Ковальчук показала эффектный летний образ, надев все самое трендовое сразу. Правда, total look солнечно-желтого цвета вызвал вопросы у фолловеров. В эпоху бодипозитива, который призывает не стесняться собственной природы, пользователей смутила деталь, на которую невольно опускаются глаза.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Ковальчук

Фото: Instagram @juliakovalchuk

Аутфит с вязаным костюмом из клешей и топа Ковальчук дополнила остромодными мюли и сумкой из классической линейки Saint Laurent. Однако не только элементы образа привлекли внимание фолловеров. Артистку раскритиковали за отсутствие бюстгальтера под одеждой и за интригующие очертания бюста. На что Юлия ловко ответила, что практически всегда так ходит и не видит ни единой причины жертвовать комфортом.

Не так давно с выбором нижнего белья прогадала и Светлана Бондарчук, которая нарядилась в яркую шелковую комбинацию и решила не изменять кружевным трусам в пользу эластичных бесшовных. Подробности с фото и советами эксперта ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @juliakovalchuk

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