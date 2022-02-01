Глаз не спускать: Хайди Клум пришла на премьеру в латексе и с опасным декольте

Хайди повторила подвиг Ким Кардашьян в Париже, когда звезда появилась на показе Balmain в total look из песочного латекса. Дефиле Ким было ярким, но еще круче оказался бэкстейдж: целая команда ассистентов помогала звезде пролезть в коварный костюм.

Через тернии к трендам прошла и Клум: накануне супермодель показала в своем блоге, как тяжело ей дались легинсы. Результат того стоил! Муза дизайнеров позировала фотографам в дерзком жакете Lanvin с декольте, с которым невозможно смотреть в глаза. Дополнили образ ботильоны на шпильках и эффектный клатч с тиснением под кожу рептилии.