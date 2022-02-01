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Глаз не спускать: Хайди Клум пришла на премьеру в латексе и с опасным декольте

Точку в конце января феерично поставила премьера фильма «Падение Луны» в Лос-Анджелесе. В числе гостей сияла (во всех смыслах) Хайди Клум, которая, по всей видимости, вдохновлялась стилем своего мужа-рокера во времена его юности. Впрочем, Тому Каулитцу не мешало бы присмотреть за супругой — она горячая штучка!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайди Клум

Фото: Eastnews

Хайди повторила подвиг Ким Кардашьян в Париже, когда звезда появилась на показе Balmain в total look из песочного латекса. Дефиле Ким было ярким, но еще круче оказался бэкстейдж: целая команда ассистентов помогала звезде пролезть в коварный костюм.

Через тернии к трендам прошла и Клум: накануне супермодель показала в своем блоге, как тяжело ей дались легинсы. Результат того стоил! Муза дизайнеров позировала фотографам в дерзком жакете Lanvin с декольте, с которым невозможно смотреть в глаза. Дополнили образ ботильоны на шпильках и эффектный клатч с тиснением под кожу рептилии.

Кожу во всех ее проявлениях облюбовали не только селебрити, но и монаршие особы. Не так давно в юбке с пикантным разрезом дефилировала сама испанская королева Летиция. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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