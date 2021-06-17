Гибрид брюк и трусов: Шейк, Глюк’oZa и другие вспомнили забытый тренд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Наталья Ионова пришла в эффектном комбезе с дерзким принтом на шоу «Вечерний Ургант». Певица похвасталась в своем блоге, что знала заранее, насколько бурной будет волна обсуждений. Накануне артистка уже подогрела публику для такого наряда своим появлением на вечеринке «ЖАРА Music Awards» в «голом» платье — точно таком же, как у Меган Фокс.
Джинсы, которые на подиуме Mugler демонстрировала Белла Хадид, примерила модель Дарья Коновалова. А Алена Водонаева выбрала легинсы абсолютно не тонким намеком на контур нижнего белья.
Стринги напоказ носили в нулевых в паре с джинсами ультранизкой посадки. Какие тенденции вернулись к нам из эпохи гламура — читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Vogue.com / Globallook / Instagram
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