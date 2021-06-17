passion.ru

Гибрид брюк и трусов: Шейк, Глюк’oZa и другие вспомнили забытый тренд

Не так давно Ирина Шейк дефилировала по улицам Нью-Йорка в джинсах Mugler с экстремально соблазнительным дизайном в лучших традициях бренда. Белый деним дополнили эластичные вставки черного цвета, повторяющие очертания нижнего белья. Нескромный и определенно стоящий внимания тренд приглянулся и другим знаменитостям — листайте фотогалерею!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Наталья Ионова пришла в эффектном комбезе с дерзким принтом на шоу «Вечерний Ургант». Певица похвасталась в своем блоге, что знала заранее, насколько бурной будет волна обсуждений. Накануне артистка уже подогрела публику для такого наряда своим появлением на вечеринке «ЖАРА Music Awards» в «голом» платье — точно таком же, как у Меган Фокс.

Джинсы, которые на подиуме Mugler демонстрировала Белла Хадид, примерила модель Дарья Коновалова. А Алена Водонаева выбрала легинсы абсолютно не тонким намеком на контур нижнего белья.

Стринги напоказ носили в нулевых в паре с джинсами ультранизкой посадки. Какие тенденции вернулись к нам из эпохи гламура — читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Vogue.com / Globallook / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!