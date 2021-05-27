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Где купить стильный костюм с бермудами, как у Ляйсан Утяшевой

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram @liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева показала остромодный тренд сезона, с которым встречать капризы погоды легко и стильно. Гимнастка выбрала двойку цвета молока с «плечистым» блейзером и бермудами, дополнила брутальными лоферами и базовым топом. Рассказываем, где купить бюджетный костюм для прохладных летних вечеров!

Двойки с шортами в духе французских школьников селебрити облюбовали еще в прошлом сезоне, и в этом страсти по ним не утихли. Наталья Водянова демонстрировала солнечно-желтый total look для каникул в Сочи, Наталья Подольская поддерживала отечественный бренд в костюме-тройке цвета лаванды, а певица Слава появилась в кипенно-белых бермудах на недавней вечеринке, приуроченной к церемонии «ЖАРА Music Awards». Больше образов звезд ищите в нашей фотогалерее.

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я выбрал вместо рекламы.
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Lime, 5 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы собрали несколько бюджетных претендентов на место в вашем гардеробе, которые определенно стоит рассмотреть.

Ранее мы рассказывали о самых трендовых брючных костюмах о том, как и с чем их сочетать. Подробности — в материале Passion.ru.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru / Instagram / архивы пресс-служб

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