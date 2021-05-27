Где купить стильный костюм с бермудами, как у Ляйсан Утяшевой

Двойки с шортами в духе французских школьников селебрити облюбовали еще в прошлом сезоне, и в этом страсти по ним не утихли. Наталья Водянова демонстрировала солнечно-желтый total look для каникул в Сочи, Наталья Подольская поддерживала отечественный бренд в костюме-тройке цвета лаванды, а певица Слава появилась в кипенно-белых бермудах на недавней вечеринке, приуроченной к церемонии «ЖАРА Music Awards». Больше образов звезд ищите в нашей фотогалерее.