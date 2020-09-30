Газманова, Высоцкая и другие звезды, примерившие образы соблазнительных наездниц

Конный спорт набирает все большую популярность в кругах селебрити, и роль всадницы уже успели примерить Елена Летучая, Анастасия Волочкова и Марина Газманова. Для других же конные клубы — отличная локация для съемок. Рассказываем, как одеваются звездные модницы для верховой езды.