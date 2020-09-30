Газманова, Высоцкая и другие звезды, примерившие образы соблазнительных наездниц
Фото: Пресс-служба
Красавица-жена Олега Газманова Марина взяла за основу аутфита деним, блеснув стройными ногами в облегающих джинсах. К ним добавила свободную клетчатую рубашку, жилет из брутальной кожи цвета горького шоколада и шляпу-трилби.
Юлия Высоцкая примерила образ хозяйки ранчо для лукбука своей новой обувной капсулы. Актриса позирует, вооружившись конской амуницией, а на ней — эффектная миди-юбка цвет граната, «плечистый» блейзер и дерзкие кожаные сапоги.
Фото: Пресс-служба
В одной из творческих съемок Глафира Тарханова позировала в широких белых брюках, заправленных в жокейские сапоги, рубашке бойфренда и облегающем трикотажном топе с декольте. Закрепил союз широкий ремень с акцентной пряжкой и широкополая шляпа с завязками-лентами.
Элементы кантри и бохо-шик приглянулись и Оксане Федоровой, которой образ подружки ковбоя оказался определенно к лицу. На ней — рубашка с «драматичными» рукавами, замшевая юбка с бахромой и стильные казаки.
Поклонницей верховой езды стала Елена Летучая, которая продемонстрировала look в лучших традициях жокейской классики — с брюками-джодпурами и эффектными высокими сапогами.
Частой гостьей в конных клубах является и Анастасия Волочкова. Балерина занимается ездой сама или приглядывает за успехами дочери. Как правило, звезда театра позирует на ипподроме в гламурных нарядах — излюбленных мини-платьях, обуви на массивных каблуках и меховых накидках.
Фото: Instagram @volochkova_art
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Фото: Instagram, пресс-служба
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