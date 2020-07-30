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Юлия Высоцкая примерила образ стильной наездницы в лукбуке своей новой обувной капсулы

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Юлия Высоцкая представила свою новую коллекцию обуви

Фото: Пресс-служба

Юлия Высоцкая выпустила новую коллекцию обуви совместно с брендом «Эконика». Актриса и телеведущая поделилась собственным взглядом на гардероб современной женщины, квинтэссенция которого — стиль и максимальный комфорт в молниеносном ритме жизни.

В съемках рекламной кампании Юлия примерила образ стильной наездницы, позируя в брутальных жокейских сапогах из гладкой кожи, свободных джинсах высокой посадки, объемном блейзере, будто снятом с чужого плеча, и брючном костюме в лучших традициях power dressing. В паре с актрисой выступил забавный корги, который гармонично вписался в уютные декорации с глиняными горшками, сеном и конской сбруей.

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Ekonika by Julia Vysotskaya, FW 2020

Фото: Пресс-служба

Осенне-зимняя капсула воплощает представление Юлии Высоцкой об идеальной паре обуви. Здесь — повседневные и вечерние модели, высокие сапоги и ботинки-челси, классические лоферы и броги, элегантные туфли Мэри Джейн на устойчивом каблуке. Вдохновением для создания коллекции послужил детский рисунок сына актрисы Петра Кончаловского, который был назван самой Юлией «наивной лошадкой» — этот символ встречается практически на каждой модели обуви и украшает аксессуары.

Ведущая поделилась своими модными лайфхаками с Passion.ru, рассказала, как чувствовать себя на все сто в любом образе и раскрыла секрет стройности. Подробнее читайте здесь.

Фото: пресс-служба

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