Юлия Высоцкая примерила образ стильной наездницы в лукбуке своей новой обувной капсулы
Фото: Пресс-служба
В съемках рекламной кампании Юлия примерила образ стильной наездницы, позируя в брутальных жокейских сапогах из гладкой кожи, свободных джинсах высокой посадки, объемном блейзере, будто снятом с чужого плеча, и брючном костюме в лучших традициях power dressing. В паре с актрисой выступил забавный корги, который гармонично вписался в уютные декорации с глиняными горшками, сеном и конской сбруей.
Фото: Пресс-служба
Осенне-зимняя капсула воплощает представление Юлии Высоцкой об идеальной паре обуви. Здесь — повседневные и вечерние модели, высокие сапоги и ботинки-челси, классические лоферы и броги, элегантные туфли Мэри Джейн на устойчивом каблуке. Вдохновением для создания коллекции послужил детский рисунок сына актрисы Петра Кончаловского, который был назван самой Юлией «наивной лошадкой» — этот символ встречается практически на каждой модели обуви и украшает аксессуары.
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Фото: пресс-служба
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