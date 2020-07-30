Юлия Высоцкая примерила образ стильной наездницы в лукбуке своей новой обувной капсулы

Ведущая поделилась своими модными лайфхаками с Passion.ru, рассказала, как чувствовать себя на все сто в любом образе и раскрыла секрет стройности. Подробнее читайте здесь.

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!