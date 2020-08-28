Семенович — с тростью, жена Диброва — с жилеткой нараспашку: как звезды носят костюмы-тройки

Анна Семенович исполнила зажигательный танец с тростью на видео в своем Instagram. На ней — эффектный костюм-тройка, дополненный галстуком-бабочкой и ультрафиолетовыми лодочками. Звезда подчеркнула, что наряд сильно влияет на манеру поведения: «Примеряешь новый образ и сразу перевоплощаешься — это так интересно! Получается, что мы и в жизни можем быть теми, кем захотим, и все зависит только от нас. Или от обстоятельств, ситуации и нашей одежды» — размышляет певица.