Семенович — с тростью, жена Диброва — с жилеткой нараспашку: как звезды носят костюмы-тройки
Фото: Instagram @polinadibrova
Анна Семенович исполнила зажигательный танец с тростью на видео в своем Instagram. На ней — эффектный костюм-тройка, дополненный галстуком-бабочкой и ультрафиолетовыми лодочками. Звезда подчеркнула, что наряд сильно влияет на манеру поведения: «Примеряешь новый образ и сразу перевоплощаешься — это так интересно! Получается, что мы и в жизни можем быть теми, кем захотим, и все зависит только от нас. Или от обстоятельств, ситуации и нашей одежды» — размышляет певица.
Красавица-жена Дмитрия Диброва Полина закатила вечеринку в стилистике карнавала в Рио и выбрала для нее действительно огненный образ. Модель блистала в костюме цвета мандарина из расклешенных брюк и жилетки нараспашку.
Теплые чувства к стильным трио продемонстрировала и победительница «Евровидения-2016» Джамала, котора выстроила образ вокруг кипенно-белого цвета и дополнила его акцентными украшениями.
На одном из недавних мероприятий Екатерина Одинцова показала, как применять power dressing. 48-летняя телеведущая составила эффектный образ с костюмом конфетно-розового оттенка и «расслабила» его массивными белыми кроссовками.
Мастер-класс по стилю денди преподала и Ника Белоцерковская. Известная кулинарная блогер соединила белоснежную тройку с плетеной широкополой шляпой и добавила броское украшение в виде мухи.
Ранее мы рассказывали, как звезды обыгрывают один из самых смелых трендов — кожу. Инна Маликова показала стройную фигуру в мини-юбке, звезда «Содержанок» Сабина Ахмедова оделась в кожу с головы до ног, а Юлия Такшина предпочла свободные брюки с массивными ботинками. Подробнее на Passion.ru.
Фото: Instagram
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