Гавайская юбка и шоколадный загар: Стеша Маликова примерила образ островитянки

Для пляжной фотосессии на фоне пальм и океана Стефания выбрала кипенно-белый топ свободного силуэта, который замиксовала с гавайской юбкой. Последнюю стоит закрепить в памяти до наступления тепла: этнические мотивы и пышная бахрома из нитей гарантируют вау-эффект на пляже. Дополнили образ стильные солнцезащитные очки.

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