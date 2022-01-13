Гавайская юбка и шоколадный загар: Стеша Маликова примерила образ островитянки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @steshamalikova
Для пляжной фотосессии на фоне пальм и океана Стефания выбрала кипенно-белый топ свободного силуэта, который замиксовала с гавайской юбкой. Последнюю стоит закрепить в памяти до наступления тепла: этнические мотивы и пышная бахрома из нитей гарантируют вау-эффект на пляже. Дополнили образ стильные солнцезащитные очки.
Ранее мы рассказывали, как одеваются и сколько тратят на модные трофеи звездные наследницы во главе со Стешей Маликовой, Анной Заворотнюк и другими. Подробности ищите по ссылке.
Фото: Instagram @steshamalikova
К звездным детям внимание всегда повышенное, как и ожидания. Так, первой биологической дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта предвещали будущее элегантной леди, а девочка вдруг заявила, что она — мальчик. К 15 годам Шайло отказалась от этой идеи. Как изменился стиль девочки — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @steshamalikova