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Гавайская юбка и шоколадный загар: Стеша Маликова примерила образ островитянки

Пока Москва утопает в снегу, Стефания Маликова отдыхает вместе с семьей на Мальдивах и хвастается солнечными снимками. Ответственность за яркий контент для Instagram Стеша передала маме. За дни на островах юная наследница мимикрировала под местный колорит и приобрела темно-шоколадный загар. Если по плану у вас выезд в краткосрочное, но такое долгожданное лето, берите на заметку аутфит.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Стефания Маликова

Фото: Instagram @steshamalikova

Для пляжной фотосессии на фоне пальм и океана Стефания выбрала кипенно-белый топ свободного силуэта, который замиксовала с гавайской юбкой. Последнюю стоит закрепить в памяти до наступления тепла: этнические мотивы и пышная бахрома из нитей гарантируют вау-эффект на пляже. Дополнили образ стильные солнцезащитные очки.

Ранее мы рассказывали, как одеваются и сколько тратят на модные трофеи звездные наследницы во главе со Стешей Маликовой, Анной Заворотнюк и другими. Подробности ищите по ссылке.

Стефания Маликова

Стефания Маликова

Фото: Instagram @steshamalikova

К звездным детям внимание всегда повышенное, как и ожидания. Так, первой биологической дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта предвещали будущее элегантной леди, а девочка вдруг заявила, что она — мальчик. К 15 годам Шайло отказалась от этой идеи. Как изменился стиль девочки — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @steshamalikova

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