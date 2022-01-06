Из мальчишки-бунтаря в юную леди: как изменился стиль Шайло Джоли-Питт
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Фото: Globallook
На Шайло были обращены все взгляды: поклонники ожидали копию Анджелины — женственную, элегантную, со взглядом, способным покорять сердца. Но в 3 года девочка вдруг заявила, что она чувствует себя мальчиком, и даже придумала себе новое имя — Джон. Вначале многие недоумевали, почему ребенок всегда странно одет и коротко стрижен, после чего Джоли сделала официальное заявление.
Фото: Eastnews
Долгие годы Шайло и правда была похожа на мальчишку: в ход шли спортивные шорты, толстовки, а на семейных выходах на красную дорожку брючные костюмы. Но 2021-й с прогремевшей премьерой фильма «Вечные» все расставил на свои места. Шайло отказалась от идеи смены пола и блистала на светских мероприятиях в платьях, украшениях и с легким макияжем. Один из нарядов, от Dior, был даже перешит специально для нее (когда-то его носила Анджелина).
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa