Из мальчишки-бунтаря в юную леди: как изменился стиль Шайло Джоли-Питт

Долгие годы Шайло и правда была похожа на мальчишку: в ход шли спортивные шорты, толстовки, а на семейных выходах на красную дорожку брючные костюмы. Но 2021-й с прогремевшей премьерой фильма «Вечные» все расставил на свои места. Шайло отказалась от идеи смены пола и блистала на светских мероприятиях в платьях, украшениях и с легким макияжем. Один из нарядов, от Dior, был даже перешит специально для нее (когда-то его носила Анджелина).